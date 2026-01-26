Vụ giáo viên tiếng Anh ở Gia Lai bị tố sửa bài thi: Vì “sợ học sinh chủ quan”?

HHTO - Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin một giáo viên tiếng Anh tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) bị phụ huynh tố đã tự ý sửa bài kiểm tra của học sinh, khiến nhiều đáp án đúng bị biến thành sai và kéo theo việc điểm số bị hạ một cách bất thường.

Theo phản ánh của phụ huynh, sự việc xảy ra sau khi nhà trường trả bài kiểm tra môn tiếng Anh cuối học kỳ I năm học 2025 - 2026. Khi xem lại bài làm của con em mình, nhiều phụ huynh phát hiện trong bài có những nét bút lạ, không phải chữ viết ban đầu của học sinh. Một số đáp án vốn đúng bị thêm nét, thêm chữ hoặc chỉnh sửa khiến câu trả lời trở thành sai, dẫn đến việc học sinh bị trừ điểm.

Các trường hợp bị phản ánh chủ yếu rơi vào học sinh lớp 3C và lớp 4B của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ. Nhiều phụ huynh cho biết con mình làm bài tốt, nhưng khi nhận lại bài thì điểm số thấp hơn so với kết quả học tập thường ngày. Hình ảnh bài kiểm tra sau đó được phụ huynh đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều tranh luận.

Giáo viên tự ý sửa bài thi để "dìm" điểm của học sinh. (Ảnh chụp màn hình)

Làm việc với nhà trường và cơ quan chức năng, giáo viên tiếng Anh T.T.K.N đã thừa nhận có chỉnh sửa một số bài kiểm tra. Người này giải trình rằng việc sửa bài xuất phát từ "lo ngại học sinh đạt điểm cao sẽ chủ quan, không cố gắng trong quá trình học tập về sau". Tuy nhiên, lý do này bị nhiều phụ huynh và giáo viên cho là không phù hợp.

Đại diện ngành giáo dục tỉnh Gia Lai cho biết, việc giáo viên tự ý sửa bài làm của học sinh sau khi đã chấm là sai quy định, không đúng với nguyên tắc đánh giá khách quan, công bằng. Điểm số phải phản ánh đúng năng lực thực tế của học sinh, không thể điều chỉnh theo cảm tính.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã báo cáo sự việc lên UBND phường Quy Nhơn. Giáo viên liên quan bị tạm thời đình chỉ giảng dạy để phục vụ công tác xác minh, đồng thời nhà trường tiến hành rà soát lại các bài kiểm tra có dấu hiệu bị chỉnh sửa nhằm bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ, bao gồm động cơ, phạm vi ảnh hưởng và trách nhiệm của cá nhân liên quan. Kết luận chính thức sẽ là căn cứ để xem xét hình thức xử lý theo quy định của ngành giáo dục.