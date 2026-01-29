Nam sinh chuyên Toán giành học bổng toàn phần, sở hữu điểm GPA gần tối đa

HHTO - Đặng Hữu An - nam sinh từng theo học chuyên Toán tại trường Phổ thông Năng khiếu (TP.HCM) đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần tại Đại học Sydney, nơi chỉ trao 20 suất học bổng giành cho học sinh quốc tế.

Vừa qua, nam sinh 19 tuổi Đặng Hữu An đã xuất sắc giành học bổng toàn phần (100% học phí) dành cho sinh viên quốc tế của Đại học Sydney. Đây là ngôi trường đang xếp hạng 2 tại Úc theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026. Theo thông tin từ website của trường, năm nay chỉ khoảng 20 sinh viên quốc tế được nhận học bổng danh giá này, với mức hỗ trợ toàn bộ học phí gần 3,7 tỷ đồng cùng một số khoản phí khác. Đặng Hữu An nhận thông báo trúng tuyển vào cuối tháng 10/2025, và sẽ chính thức nhập học ngành Thiết kế Kiến trúc vào tháng 2/2026.

Ngôi trường Đai học Sydney danh giá, đứng hạng 2 tại Úc.

Trước đó, Đặng Hữu An từng là cựu học sinh lớp Toán 1 Trường Phổ thông Năng khiếu, sau đó trở thành Thủ khoa đầu vào ngành Kiến trúc và Thiết kế Đô thị thông minh tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Với GPA 9,9 ở năm lớp 12 cùng bài luận công phu được chăm chút suốt 1,5 năm, nam sinh đã chinh phục thành công suất học bổng đáng mơ ước.

Chia sẻ với báo VNExpress, Đặng Hữu An cho biết bản thân đã bộc lộ năng khiếu vẽ từ nhỏ. Lên cấp Ba, dù theo học chuyên Toán nhưng bạn dần nhận ra bản thân vẫn có đam mê cho sáng tạo, và ngành Kiến trúc - Quy hoạch đô thị chính là nơi dung hòa hoàn hảo giữa logic và nghệ thuật thiết kế. Từ cuối lớp 9, Hữu An bắt đầu có ý định du học tại Úc. Nam sinh tập trung nhắm đến học bổng Đại học Sydney và từ đó dành thời gian dài nghiên cứu yêu cầu đầu vào.

Đặng Hữu An từng học chuyên Toán tại trường Phổ thông Năng khiếu. Ảnh: NVCC

Dù học chuyên Toán, Đặng Hữu An chủ động chuyển sang đội tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử từ năm lớp 11 để bổ trợ kiến thức kinh tế - chính trị - xã hội, hữu ích cho các dự án quy hoạch lớn sau này.

Đặng Hữu An chỉ mất 1 tháng ôn thi để đạt IELTS 7.0 ngay lớp 11. Nam sinh còn tự xây dựng lý lịch ấn tượng từ các dự án cá nhân và hoạt động ngoại khóa, với 2 bài luận kể về hành trình học tập, kỹ năng hợp tác qua đội tuyển Toán - Sử và trình bày tầm nhìn dài hạn, kết nối di sản gia đình với mục tiêu phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam.

Thầy Tạ Hoàng Thông - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của An nhận xét: "An thông minh và ham học hỏi. Em luôn trả lời tốt các câu hỏi khó, làm bài tập xuất sắc. Dù chuyển sang đội tuyển Sử, An vẫn duy trì học tốt môn chuyên và thường xuyên hỏi bài thầy". Sau khi hoàn thành chương trình Cử nhân, bạn dự định học lên Thạc sĩ để tích lũy thêm kiến thức và trải nghiệm trước khi trở về Việt Nam để làm việc.