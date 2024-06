Gió Đông Bắc sắp về khiến miền Bắc đỡ nóng, ở Hà Nội sẽ có mưa to

HHT - Một đợt gió Đông Bắc sắp về đến miền Bắc nước ta, giúp xua đi cái nóng gay gắt và oi bức. Nhiều nơi ở miền Bắc sẽ có mưa, trong đó Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa to ở một số thời điểm.

Hôm nay, 3/6, phần lớn miền Bắc có nắng nóng gay gắt từ sáng sớm.

Chiều nay, nắng nóng ở miền Bắc lên đến đỉnh điểm. Đầu giờ chiều, nhiệt độ Hà Nội lên đến 43 - 45oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời ở tùy từng khu vực trong thành phố). Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự hoặc chênh lệch ít: Hải Phòng 45oC, Nam Định 44oC, Hòa Bình 40oC… Trời nóng đến tận chiều tối.

Nhưng nắng nóng lần này không kéo dài ngày. Đến tối nay, một đợt gió Đông Bắc sẽ về đến Đông Bắc Bắc Bộ, rồi đêm nay hoặc rạng sáng mai sẽ về đến đồng bằng Bắc Bộ.

Gió Đông Bắc về giúp giảm nhiệt ở miền Bắc, một số nơi có mức giảm khá mạnh. Chẳng hạn, ở Lạng Sơn, Cao Bằng vào chiều mai, 4/6, có thể giảm khoảng 8oC so với cùng thời điểm chiều nay. Hà Nội và các tỉnh thành lân cận giảm khoảng 4 - 5oC, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày sẽ xuống dưới 40oC.



Miền Bắc cũng sẽ có mưa từ tối nay, Hà Nội có khả năng có mưa to. Đêm nay và rạng sáng mai, mưa to cũng diễn ra ở nhiều tỉnh thành khác như Việt Trì, Thái Nguyên, Yên Bái… Các tỉnh thành ở phía Đông Bắc Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ đến mưa vừa.

Trong ngày mai, Hà Nội vẫn có mưa rải rác, chủ yếu là mưa nhỏ đến mưa vừa, tập trung vào sáng sớm và tối hoặc đêm. Theo dự báo hiện tại thì sáng thứ Tư, 5/6, Hà Nội sẽ lại có mưa lớn, người dân lưu ý sắp xếp công việc cho phù hợp và mang theo đồ che mưa nếu phải ra ngoài.

Sau ngày thứ Tư thì mưa ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung sẽ giảm và nhiệt độ tăng dần.