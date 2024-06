Gió Đông Bắc tăng cường, miền Bắc tiếp tục giảm nhiệt, Hà Nội mưa đến hôm nào?

HHT - Nhiệt độ miền Bắc giảm, trời đã mát hơn hẳn do một đợt gió Đông Bắc về kèm theo mưa. Gió Đông Bắc sẽ duy trì mấy ngày và ở Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa vào những thời điểm nào?

Thời tiết ở toàn miền Bắc nước ta đã trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn nhiều vào sáng nay, 4/6, so với sáng hôm qua. Đó là do một đợt gió Đông Bắc về từ chiều tối qua đem theo mưa. Một số nơi, bao gồm cả Thủ đô Hà Nội, đã có mưa vừa đến mưa to. Vùng núi Đông Bắc Bộ đã có mưa rất to.

Nhờ gió Đông Bắc, chiều nay nhiệt độ cao nhất ở phần lớn các tỉnh thành miền Bắc không vượt 40oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất sẽ khoảng 38oC, Hải Phòng 39oC, Hòa Bình 36oC… Ở Lạng Sơn và Cao Bằng mát hơn, nhiệt độ cao nhất không vượt 30oC. Như vậy, nhiệt độ đã giảm khoảng 4 - 6oC so với hôm qua.

Điều đáng chú ý là ở miền Bắc còn đón gió Đông Bắc tăng cường trong đêm nay và ngày mai, khiến nhiệt độ giảm 4 - 5oC nữa. Đầu giờ chiều mai, nhiệt độ phần lớn Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ chỉ trên dưới 30oC, trời mát. Ví dụ, Hà Nội 32 - 33oC, các tỉnh thành lân cận cũng tương tự hoặc chênh lệch ít, Lạng Sơn và Cao Bằng 25 - 26oC… Rất hiếm khi miền Bắc có kiểu thời tiết này vào tháng 6.

Gần như toàn miền Bắc sẽ lại có mưa từ chiều nay, chủ yếu là mưa nhỏ và vừa. Ở Hà Nội có khả năng mưa to vào tối đến đêm nay và sáng mai, 5/6. Trong ngày mai đến sáng sớm thứ Năm, 6/6, Hà Nội vẫn có mưa dù không liên tục, cục bộ có mưa to, người dân lưu ý sắp xếp công việc để tránh bị ảnh hưởng.

Trong ngày 6/6, mưa giảm dần và gió Đông Bắc cũng nhường chỗ cho gió Đông - Đông Nam. Từ 7/6, nhiệt độ miền Bắc tăng nhưng không đến mức nóng gay gắt.