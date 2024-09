Giới trẻ tham gia hiến máu tình nguyện trước thềm lễ Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

HHT - Sau chia tay, Xoài Non và Xemesis đều bị cộng đồng mạng "soi" có người mới. Thế nhưng, trong khi Xoài Non lựa chọn im lặng thì Xemesis đã nhanh chóng lên tiếng giải thích.

HHT - Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang thu thập tài liệu đối với trào lưu mua số trúng Labubu trên mạng xã hội. Bên cạnh vấn đề liên quan đến pháp luật, người tham gia các trò chơi này cũng dễ bị lừa đảo trên mạng.

HHT - Trung bình mỗi năm, người dân Hà Nội hít thở một lượng bụi mịn PM2.5 cao gấp 9 lần mức khuyến cáo an toàn cho sức khỏe của WHO. Loại bụi này được coi là "tử thần" trong không khí, gây ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe người dân.

HHT - Dự báo 2 ngày tới sẽ là cao điểm nắng nóng ở khu vực miền Bắc và miền Trung, Hà Nội ghi nhận nhiệt cao đến 36 độ C và Nghệ An là 38 độ C.