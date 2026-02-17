Giữa cuộc sống bận rộn, có phải bạn đang quên dần Những Món Ăn Nuôi Ta Lớn?

HHTO - Khi năm cũ sắp qua, chúng ta thường có cảm giác hoài niệm nhắc lại chuyện xưa cũ. Vậy bạn có còn nhớ hương vị những món ăn đã gắn bó với mình suốt thời thơ ấu, mang theo bao kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào bên bà bên mẹ?

Mỗi món ăn đều mang theo rất nhiều câu chuyện. Khi ăn, bạn không chỉ cảm nhận hương vị, kết cấu món ăn, nhìn ngắm sắc màu của nó, mà còn nhớ lại mình đã từng ăn món này ở đâu, với ai, trong một không gian thế nào, khi ấy mình đang buồn hay vui, trời đang là mùa Đông hay mùa Hạ. Vì thế, ăn uống luôn mang lại niềm vui cho con người. Tâm trạng buồn, nhâm nhi một món ăn ngon có thể giúp bạn thấy dễ chịu hơn nhiều.

Những món ăn ấu thơ luôn gắn với những ký ức ngọt ngào

Và những món ăn đã cùng chúng ta lớn lên, luôn chứa đựng nhiều ký ức nhất. Khi đã trưởng thành, khi đã nếm nhiều của ngon vật lạ, đã thưởng thức ẩm thực khắp thế giới, bạn có còn nhớ hương vị những món ăn tuổi thơ, do chính tay bà tay mẹ nấu cho mình?

Xuất phát từ những cảm xúc và suy tư này, ba tác giả đầu bếp Nguyễn Mạnh Hùng, nhà báo Phạm Trung Tuyến, nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy đã cùng thực hiện cuốn sách Những Món Ăn Nuôi Ta Lớn, như một cuốn phim đưa bạn nhìn lại ấu thơ của mình.

Chỉ là món ăn dân dã bình dị mà gợi được bao nhiêu kỷ niệm

Mở từng trang sách, người đọc có thể sẽ thắc mắc sao những món được giới thiệu lại cơ bản, đơn sơ và thân thuộc quá? Từ bát canh rau ngọt lành tới món thịt rang đậm đà, từ đĩa cá kho nâu óng tới món tép rang khế thơm nức, từ bát cháo ngọt lịm tới cơm rang vàng ươm. Tất cả đều bình dị, dân dã, là hương vị quê nhà mà đã lâu rồi chúng mình chưa được nếm lại.

Đầu bếp Nguyễn Mạnh Hùng gợi lại ký ức xưa bằng món ăn quen thuộc

Và khi xem đến trang cuối cùng, chúng ta có thể hình dung được ngay về mâm cơm truyền thống của người Việt, cũng như thói quen nương theo mùa màng trời đất, mùa nào thức nấy. Nhờ thiên nhiên ban tặng, bữa cơm người Việt rất nhiều rau xanh. Cuộc sống gắn bó với ruộng đồng khiến cho các thức cua ốc cá tôm từng chiếm phần lớn trong các bữa ăn gia đình. Những tháng ngày khó khăn khiến người Việt đầy sáng tạo trong việc lưu trữ thực phẩm, trong việc chế biến để tận dụng tối đa nguyên liệu, và làm mới những thức món quen.