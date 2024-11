Giữa tháng 11 mà miền Bắc tăng nhiệt độ, Hà Nội sắp nóng gần như mùa Hè

HHT - Sau những đợt không khí lạnh từ đầu tháng, miền Bắc đã chuyển gió và nhiệt độ lại tăng. Vào ban ngày, một số tỉnh thành, bao gồm Thủ đô Hà Nội, có nhiều nắng khiến nhiệt độ trở nên khá cao, có những ngày sẽ nóng gần bằng mùa Hè.

Từ đầu tháng, những đợt không khí lạnh liên tiếp về miền Bắc nước ta, dù chỉ là không khí lạnh nhẹ, đã khiến ai cũng nghĩ rằng mùa Đông năm nay đến sớm. Nhưng không phải.

Giờ đã là khoảng thời gian giữa tháng 11 và nhiệt độ miền Bắc lại đang tăng, đặc biệt ở Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội.

Trưa và chiều nay, 12/11, nhiệt độ Hà Nội là khoảng 33oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các tỉnh thành lân cận như Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Nguyên… có nhiệt độ tương tự hoặc chênh lệch ít.

Ở phần lớn miền Bắc đã chuyển gió, không còn là gió mùa Đông Bắc nữa mà chủ yếu là gió Nam - Đông Nam. Nhiệt độ trong những ngày tới cũng sẽ tăng khoảng 2oC nữa.

Theo các mô hình dự báo hiện tại, trong tuần này, các tỉnh thành miền Bắc nước ta sẽ có nhiệt độ cao nhất từ thứ Năm đến thứ Bảy (14 - 16/11). Trong mấy ngày này, nhiệt độ cảm nhận cao nhất ở Hà Nội sẽ lên đến 35 - 36oC vào buổi trưa và chiều; nhiệt độ không khí cao nhất lên tới 32 - 33oC.

Như vậy là cao hơn khá nhiều so với mức trung bình nhiều năm của tháng 11 (là khoảng 26 - 27oC). Mà nếu nhiệt độ không khí lên đến 35oC thì sẽ được gọi là đợt nắng nóng.

Trong những ngày sau đó, trời đỡ nóng nhưng buổi sáng sớm cũng chỉ mát hơn chứ không đến mức lạnh nữa. Nhiệt độ, độ ẩm, gió đều thay đổi như vậy khiến trẻ em và những người có cơ địa nhạy cảm dễ bị dị ứng, ho, nhiều người sẽ thấy khá khó chịu trong kiểu thời tiết này.

Dự báo phải đến khoảng 20/11, miền Bắc mới đón một đợt không khí lạnh nữa. Khi đó, gió mùa Đông Bắc mới khiến miền Bắc giảm nhiệt, trở lại trạng thái se lạnh vào sáng sớm.