Global Citizen: Lisa hé lộ "Moonlit Floor", lời nhạc gây liên tưởng đến Frédéric

HHT - Lisa BLACKPINK tiết lộ "Moonlit Floor" và "quậy đục nước" ở đêm nhạc Global Citizen Festival 2024. Khả năng trình diễn và làm chủ sân khấu của Lisa một lần nữa chiếm trọn trái tim người hâm mộ.

Sáng 29/9 (theo giờ Việt Nam), Lisa chính thức trình diễn ở vị trí headliner tại Global Citizen Festival 2024. Trong set diễn dài gần 20 phút, nữ idol "cháy hết nấc", mang tới 5 ca khúc, bao gồm các bài hát solo đã phát hành gồm: LALISA, Money, New Woman, Rockstar và bản nhạc mới toanh Moonlit Floor.

Moonlit Floor đã được Lisa "nhá hàng" trong 2 video ngắn trên mạng xã hội trước khi lần đầu tiên mang lên trình diễn ở Global Citizen Festival 2024. Ngay sau khi kết thúc sự kiện, Lisa cùng LLOUD tiết lộ lịch phát hành chính thức cho Moonlit Floor - 8h ngày 4/10 (theo giờ Việt Nam).

Ca khúc này sử dụng sample là bài hát Kiss me của nhóm Sixpence None The Richer từng rất được yêu thích những năm 2000. Những phản hồi đầu tiên của khán giả khá tích cực với những lời khen ngợi màn trình diễn quyến rũ và cuốn hút của Lisa. Lời bài hát ngọt ngào và chất Pop đem tới cho người xem một khía cạnh mới lả lơi, dịu ngọt hơn trong bản đồ âm nhạc của Lisa.

Ca từ của Moonlit Floor cũng đang khiến các fan xôn xao vì nghi ngờ đang ẩn ý bóng dáng "bạn trai tin đồn" của Lisa - Frédéric Arnault. Đó là "green eyed French boy got me trippin" (chàng trai người Pháp mắt xanh khiến em bối rối), "Paris twightlight" (Paris chạng vạng).

Frédéric là người Pháp. Anh và Lisa thường xuyên được fan bắt gặp dạo chơi Paris cùng nhau. Tin đồn hẹn hò dấy lên cả năm nay, nhưng cả hai vẫn im lặng. Thời gian gần đây, cặp đôi không ngại công khai tới ủng hộ ở các sự kiện mà đối phương tham gia với vai trò chủ chốt.