Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam lên sóng: Người khen thú vị, người ngại tương tác "cờ-ring"

Trương Quỳnh Như
HHTO - "Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam" đã chính thức lên sóng. Trước một format tiên phong trong việc mang đến tương tác thú vị với dàn Tân Binh Toàn Năng, khán giả nói gì?

Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam - interactive film (phim tương tác) vừa lên sóng. Đây là một định dạng tiên phong tại Việt Nam, cho phép người chơi trở thành một "đồng biên kịch" cho câu chuyện diễn ra trên màn ảnh. Thay vì chỉ theo dõi đơn thuần, người xem được phép chọn các nhánh tiếp diễn, từ đó có quyền điều khiển mạch truyện theo ý muốn.

600302238-122105748375157154-8939602919228364478-n.jpg

Ở Trung Quốc, interactive film với đa dạng thể loại như ngôn tình, trinh thám,... được ưa chuộng bởi format thú vị, đòi hỏi người xem phải liên tục động não khi xem phim. Ở Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam - thuộc thể loại phim thần tượng - khán giả được "đột nhập" vào cuộc sống thường nhật của 5 tân binh Cường Bạch, Phúc Nguyên, Minh Hiếu, Lâm AnhĐông Quan. Chính vì thế, ngay từ đoạn "nhá hàng", Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam đã khiến người hâm mộ Tân Binh Toàn Năng đứng ngồi không yên.

Bước vào Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam, khán giả hóa thân thành một vũ công hỗ trợ cho các Tân Binh Toàn Năng và được chọn mọi thứ, kể cả việc sử dụng giọng nói hay tắt tiếng ngay từ đầu phim. Sau đó, người xem lựa chọn các phương án để đối đáp với hành động của dàn tân binh.

Chẳng hạn, khi gặp Cường Bạch ở hồ bơi và khi chàng tân binh đưa khăn ra, người xem sẽ được chọn: Nhận khăn từ Cường Bạch để tự lau hoặc là lấy khăn lau mặt cho Cường Bạch. Không chỉ được tương tác riêng lẻ với từng tân binh, người hâm mộ còn có nhiều cảnh được "ngồi chung" với nhóm trai đẹp.

bia-1500-x-1000-px-35.png
Một tiết lộ khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả từ vị trí của Hồ Đông Quan.

Sau khi lên sóng, Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam nhận về phản hồi tích cực. Đa số thích thú trước màn "diễn như không diễn" của Hồ Đông Quan khi phải dọn dẹp hay những cảnh bắt trọn vẹn nhan sắc "nét căng" của Thái Lê Minh Hiếu. Cùng với đó, tình cảm anh em của năm tân binh cũng được khai thác rõ, giúp khán giả cảm nhận được một khía cạnh khác thoải mái, dễ chịu hơn - so với việc Chung kết Tân Binh Toàn Năng đang đến gần và đội hình ra mắt sắp được công bố.

Đặc biệt, Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam cho thấy được cá tính riêng của từng tân binh. Cường Bạch lạnh lùng, Hồ Đông Quan ấm áp, Phúc Nguyên dịu dàng, Minh Hiếu tinh nghịch còn Lâm Anh "tẻn tẻn". Người hâm mộ cũng khen ngợi cách nhà sản xuất khai thác các hành động tương tác mà khán giả được làm với thần tượng của mình. Các lựa chọn như lau mặt giúp, cùng đi dạo một vòng quanh nhà,... không chỉ nới gần sợi dây khoảng cách giữa fan - thần tượng mà còn có độ "vừa phải", không gây khó chịu.

605634518-122109660213157154-1229379229487869122-n.jpg
Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam vừa lên sóng đã có được "rổ meme".

Bên cạnh những lời khen, một số khán giả cho rằng vài đoạn thoại trong phim đang hơi "sượng". Sau khi xem, "anh tài" Neko Lê cũng góp ý phần thoại phim. "Phim này có một số đoạn thoại bị giống Doraemon, tức là khác cách người thường xưng hô. Khó để ngoài đời mình xưng cậu - tớ. Ví dụ như nhóm Chín Muồi là mình sẽ: Dậy, mấy giờ rồi" - Neko Lê hóm hỉnh. Ngoài ra, diễn xuất của các tân binh, cùng với cách chỉnh màu, dựng bối cảnh chưa thực sự tự nhiên, khiến người xem đôi khi thấy "cờ ring" và chưa thể hòa nhập vào tổng thể câu chuyện.

606744425-1202575688466871-2432507146589080960-n.jpg
Trương Quỳnh Như
