Góc cảnh báo: Nhóm lừa đảo mua bán Baby Three chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng

HHT - Liên tiếp xuất hiện những vụ lừa đảo, cướp giật liên quan đến hot trend trong giới trẻ. Đáng chú ý phải kể đến vụ lừa đảo mua bán Baby Three chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó còn có đối tượng cướp giật vợt Pickleball từ shipper.

Lừa đảo hơn 100 triệu đồng bằng việc bán Baby Three qua mạng

Ngày 23/1, Công an Quận 7 (TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng, gồm: Phạm Tấn D. (sinh năm 2006), Phạm Thanh T. (sinh năm 2007), Bùi Gia Ng. (sinh năm 2006), Lê Huỳnh Nhất Th. (sinh năm 2008) và Phan Ngọc Phương Ng. (sinh năm 2006) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 11/2024, Phạm Tấn D. cùng bạn gái là Bùi Gia Ng. bàn nhau buôn bán gấu Baby Three trên mạng xã hội Facebook vì mặt hàng này đang hút hàng và có nhiều người mua.

Để tạo lòng tin ban đầu, Dũng và Nghi đã giao hàng đúng hẹn. Tuy nhiên, sau khi khách hàng đặt thêm đơn hàng và chuyển khoản đặt cọc, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền này và không giao hàng.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng tạo lập nhiều tài khoản Facebook, thuê một căn hộ chung cư trên địa bàn quận 7 để tạo sự tin tưởng và cùng bàn bạc lừa đảo nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Số tiền bất chính có được, các đối tượng chia nhau tiêu xài. Ngày 29/12/2024, khi các đối tượng đang thực hiện hành vi tương tự thì bị phát hiện. D. và Ng. bị đưa về Công an phường 17, quận Gò Vấp làm việc, còn các đối tượng khác tẩu thoát và bị lực lượng công an triệu tập ngay sau đó.

Công an Quận Gò Vấp bàn giao các đối tượng cho Công an quận 7 thụ lý theo thẩm quyền. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi khẩn trương điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ, Công an Quận 7 đã ra các quyết định trên để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Cướp giật vợt Pickleball từ shipper

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận Thanh Xuân ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Lâm Anh (SN 2005, ngụ tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo điều tra, do cần tiền phục vụ mục đích cá nhân nên Nguyễn Lâm Anh đã nảy sinh ý định đặt mua vợt Pickleball trên mạng rồi sau đó sẽ chiếm đoạt mang đi bán. Khoảng 10h30’ ngày 2/1/2025, Lâm Anh sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo để đặt mua 1 chiếc vợt Pickleball Joola Hyperion 3 trị giá khoảng 3,9 triệu đồng, 1 chiếc vợt Joola Perseus 3S trị giá khoảng 5,55 triệu đồng. Hai bên thống nhất sẽ thanh toán khi nhận được vợt.

Đến khoảng 13h25 ngày 2/1/2025, tại điểm hẹn ở ngõ 12 Khuất Duy Tiến, lợi dụng người giao hàng đang gọi điện thoại, đối tượng đã lấy chiếc túi có 2 chiếc vợt Pickleball rồi phóng xe bỏ chạy. Sau đối tượng mang 2 chiếc vợt Pickleball đi bán được 7,5 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 13/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Lâm Anh về hành vi Cướp giật tài sản.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.