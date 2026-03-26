Hòa Minzy và Đình Bắc siêu dễ thương tại lễ trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

HHTO - Mỗi lần gặp nhau, Hòa Minzy và Đình Bắc lại có những màn tương tác siêu đáng yêu, khi chàng cầu thủ đàn em bẽn lẽn ra mặt lúc đứng cạnh cô ca sĩ giàu năng lượng.

Trong lễ trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, Hòa Minzy và Đình Bắc là hai cái tên được khán giả quan tâm nhiều nhất. Không chỉ để ý riêng từng người, netizen còn soi kỹ khoảnh khắc Đình Bắc đứng cạnh Hòa Minzy khi cùng lên nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.

Trong khi Hòa Minzy cười tươi hết cỡ trước giải thưởng đầy danh giá thì Đình Bắc lại tỏ rõ vẻ ngại ngùng, bẽn lẽn trước đàn chị và ống kính máy quay. Chàng cầu thủ đình đám nhìn hiền lành đến lạ bên cô ca sĩ lí lắc, giàu năng lượng. Để bù lại cho sự ngại ngần của Đình Bắc thì Hòa Minzy liên tục nói chuyện với đàn em, xóa tan không khí bối rối. (Nguồn: Châu Nhật Nguyên).

Trước đó, hai ngôi sao đã từng gặp nhau trong một lễ trao giải khác và Hòa Minzy rất thân thiện, chủ động ra chỗ Đình Bắc để chúc mừng chàng cầu thủ trẻ. Nữ ca sĩ còn khoác vai Đình Bắc để cùng nhảy theo tiếng nhạc khiến Đình Bắc có muốn ngại ngùng cũng không được.

Còn nhớ sau khi U23 Việt Nam vượt qua U23 Hàn Quốc để giành huy chương đồng Giải vô địch U23 châu Á 2025, Hòa Minzy đã liên tục bày tỏ cảm xúc vui mừng trên trang cá nhân. Chẳng ngờ Đình Bắc đã vào hỏi thăm đàn chị sao vẫn chưa ra đường đi bão ăn mừng, khiến cư dân mạng thích thú. Một lần khác, Đình Bắc còn nhắc Hòa Minzy nếu khóc khi U23 Việt Nam chiến thắng thì nhớ quay clip lại “cho em xem”.

Đình Bắc còn nhấn nút theo dõi fanpage Con Là Bo Đây của con trai Hòa Minzy, chứng tỏ chàng cầu thủ rất yêu quý hai mẹ con nữ ca sĩ. Còn cư dân mạng thì hy vọng Đình Bắc và bé Bo có dịp gặp nhau, vì cậu nhóc cũng rất thân thiết với nhiều cầu thủ nổi tiếng.