Goddé - nghệ sĩ độc lập 20 tuổi chiếm No.1 iTunes Việt Nam với bài hát debut là ai?

HHT - Goddé (tên thật: Đặng Anh Kiệt) là một nghệ sĩ trẻ đang hoạt động âm nhạc độc lập tại TP.HCM. Sản phẩm đầu tay "State of Dreaming" được Goddé thực hiện với sự giúp đỡ của ê-kíp "cây nhà lá vườn" đến từ trường ĐH Fulbright Việt Nam đã đạt No.1 BXH iTunes Việt Nam chỉ sau một ngày ra mắt.

Nghệ danh Goddé là cái tên Kiệt đặt cho một bản thể hoàn hảo, luôn tự tin và kiêu hãnh tồn tại trong chính mình. Đây là hình mẫu đã dẫn đường cho nam nghệ sĩ vượt qua quãng thời gian khó khăn trong cuộc sống.

Âm nhạc của Goddé chịu ảnh hưởng bởi những nghệ sĩ như Lady Gaga, Lana Del Rey, Lorde và SOPHIE cùng nguồn cảm hứng đến từ thi ca và kịch nghệ. Sản phẩm đầu tay State of Dreaming đã ấn định rõ nét định hướng nghệ thuật của Goddé ngay từ khi mới ra mắt.

Ca khúc Alternative Pop với sự kết hợp uyển chuyển giữa thể loại Dream Pop và Hyperpop là lời tự sự của của một người đang đắm chìm trong tình yêu tiền tài và danh vọng.

Chọn một chủ đề khó và ít được khai thác tại V-Pop, Goddé chia sẻ: "Tôi muốn State of Dreaming góp một tiếng nói tranh biện với những ca khúc có cùng chủ đề như Diamonds Are A Girl's Best Friend (Marilyn Monroe), Material Girl (Madonna), hay XS (Rina Sawayama). Ca khúc của tôi không lên án chủ nghĩa vật chất, mà ngược lại thừa nhận niềm yêu thích của tôi với nó. Tôi không thể tách rời bản thân ra khỏi xã hội tôi đã lớn lên, nhưng hoàn toàn nhận thức được những mặt trái."

Dự án State of Dreaming được khởi động vào tháng 7/2021, trải qua nhiều lần gián đoạn vì dịch COVID-19. Goddé chia sẻ với Hoa Học Trò Online nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện sản phẩm đầu tay:

"Bên cạnh phần âm nhạc được thực hiện bởi nhà sản xuất Xhelebi, đạo diễn Trần Phước Hải Quỳnh và ê-kíp thực hiện MV đều là bạn bè tại Đại học Fulbright Việt Nam. 30 con người sẵn sàng giúp đỡ tôi không công, hoàn toàn vì mục tiêu nghệ thuật. Vì đều là sinh viên, nhóm chỉ có thể quay vào các ngày cuối tuần, ròng rã trong suốt nhiều tuần trời. Đặc biệt, ngày quay cuối cùng kéo dài liên tục từ 9 giờ 30 phút đến 2 giờ sáng ngày hôm sau. Tất cả mọi người đều đã thấm mệt nhưng vẫn cố gắng đến phút cuối cùng."

MV State of Dreaming - Goddé

May mắn đã mỉm cười với Goddé và các người bạn của mình. Chỉ sau một ngày phát hành, ca khúc State of Dreaming đã leo thẳng lên Top 1 Bảng xếp hạng iTunes Việt Nam giữa thời điểm comeback của nhiều nghệ sĩ sừng sỏ.

Song song với việc hoạt động nghệ thuật, Goddé sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình cử nhân tại Đại học Fulbright Việt Nam. Đặc biệt, Goddé cũng là 1 trong số 2 sinh viên Fulbright sẽ tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Bard, Hoa Kỳ. Xách balo và đi đến New York vào tháng 1/2023 này, Goddé dự định sẽ đăng kí các khóa học chuyên sâu về âm nhạc, phong trào nữ quyền và các vận động ủng hộ cộng đồng lục sắc. Trong tương lai, Goddé mong muốn có thể phổ biến các khái niệm học thuật thông qua âm nhạc đại chúng.