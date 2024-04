GREY D, Linh Ngọc Đàm tạo nên câu chuyện tình đầy tiếc nuối trong "nhạt-fine"

HHT - Sau khi ghi hình MV tại Nhật Bản, GREY D tiếp tục cùng Linh Ngọc Đàm hoàn thiện các cảnh quay còn lại tại Việt Nam, tạo nên hai “chiều không gian” khác biệt.

Nội dung của nhạt-fine được GREY D viết tiếp từ bản hit năm 2023 - đưa em về nhàa. Những thước phim ẩn dụ về sự tan vỡ và đơn độc qua câu chuyện “nhà ai nấy về” ở ca khúc mới nhạt-fine. Sự hợp - tan được GREY D khắc họa theo hướng chấp nhận sự thay đổi, trân trọng thời gian đã qua và chúc phúc cho người mình từng thương.

Với nhạt-fine, GREY D giới thiệu âm nhạc thuộc “chiều không gian Xám - GREY Dimension” đến khán giả: Dù là nỗi buồn thì vẫn luôn đẹp đẽ, dịu dàng. Dù nhạt-fine là một ca khúc chia tay nhưng lại có chút bay bổng, đem lại cảm giác thoải mái, trong lành cho người nghe.

Trong lần đầu tiên lưu diễn tại Nhật Bản để tham gia sự kiện Vietnam Festival 2023, GREY D và ê-kíp đã tranh thủ ghi hình một phần cho MV. Theo GREY D, Nhật Bản là một vùng đất mang ý nghĩa đặc biệt bởi nam ca sĩ từng lớn lên cùng văn hóa manga, anime và được truyền cảm hứng rất mạnh mẽ.

Sau khi ghi hình MV tại Nhật Bản, GREY D tiếp tục cùng Linh Ngọc Đàm hoàn thiện các cảnh quay còn lại tại Việt Nam, tạo nên hai “chiều không gian” khác biệt: Một chàng trai cô đơn, tận hưởng nỗi buồn với âm nhạc và cũng là chàng trai ấy hạnh phúc bên người mình yêu ở quá khứ. Sau khi mải miết hồi tưởng và nhận ra thứ còn sót lại chỉ là những mảnh ghép kí ức rời rạc, chàng trai chọn trả lại chiếc máy nghe nhạc cho cô gái với ngụ ý anh đã buông tay hoàn toàn.

Xuất hiện xuyên suốt trong MV là chiếc tai nghe của GREY D - hình ảnh ẩn dụ về sức mạnh của âm nhạc - thứ có thể gợi nhớ kỷ niệm trong lòng mỗi người. Mỗi bài hát đều gắn liền với một quãng thời gian, khi bạn nghe những giai điệu cũ, bạn thường dễ nhớ về người cũ và cảm xúc cũ. Đây cũng là lời giới thiệu về MV nhạt-fine của GREY D: “All it takes is one song to bring back a thousand memories” (tạm dịch: Chỉ cần một bài hát là đủ để gợi lại hàng ngàn ký ức).