Gucci thành tâm điểm Grammy khi Beyoncé và Jennifer Lopez đều tỏa sáng lộng lẫy

HHT - Mới đây, người ta còn xôn xao khi Gucci bị Prada vượt mặt về doanh số bán hàng (thông số do LYST cung cấp) thì tại Grammy, Gucci lấy lại vinh quang khi hai trang phục được cho là đẹp nhất đêm trao giải đều thuộc về nhà mốt này.

Jennifer Lopez

J.Lo đã bất ngờ có mặt để trao giải cho Album giọng ca Pop xuất sắc nhất (Harry Styles chiến thắng hạng mục này), và cô ấy đã chiếm trọn spotlight với bộ trang phục Gucci ấn tượng. Trước đó stylist Rob Zangardi đã tiết lộ trang phục trên Instagram Stories của anh nhưng khả năng tỏa sáng của J.Lo là không thể đoán trước được.

Beyoncé

Khỏi phải nói, Beyoncé là tất cả của đêm Grammy vừa qua. Cô mang về 4 giải thưởng: Bản thu âm Dance hay nhất cho Break My Soul, màn trình diễn R&B truyền thống cho Plastic Off the Sofa và Bài hát R&B hay nhất cho CUFF IT - tất cả các bài hát trong album Renaissance, được công nhận là Album nhạc Dance/ Điện tử hay nhất.

Và mặc dù chỉ tham dự được một phần của lễ trao giải, Beyoncé vẫn có thời gian để thay trang phục. Beyoncé đã chọn mặc bộ thời trang cao cấp của Schiaparelli để kết thúc đêm diễn, lấy cảm hứng từ Look 18 trong buổi trình diễn gần đây của Daniel Roseberry.