Bí mật bên trong hợp đồng của Giám đốc sáng tạo - linh hồn của các thương hiệu xa xỉ

HHT - Sau khi “Everything Everywhere All at Once” ra rạp, Quan Kế Huy thường trở nên xúc động mỗi khi có ai đó chúc mừng về sự nổi tiếng bất ngờ trở lại của mình. Giờ đây, nam diễn viên đang có khả năng rất cao nhận về tượng vàng Oscar cho màn trình diễn xuất sắc của mình.