Hà Nội: Hai ngôi trường THPT "học đỉnh mà chơi cũng chiến" ở quận Hoàn Kiếm

HHT - Teen THPT Việt Đức nổi tiếng học giỏi mà chơi cũng hay. Teen THPT Trần Phú cũng không kém cạnh khi là nơi mà nhiều danh nhân Việt Nam theo học. Hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ của 2 trường đều đa dạng, thỏa sức cho teen "cháy hết mình".

Trường THPT Việt Đức

Là ngôi trường vang danh quận Hoàn Kiếm, THPT Việt Đức là một trong những ngôi trường có bề dày về lịch sử lẫn thành tích của Hà Nội.

Trường THPT Việt Đức là nơi mà nhiều người nổi tiếng từng theo học như nhạc sĩ Trần Tiến, nhà thơ Lưu Quang Vũ, ca sĩ Tuấn Hưng, ca sĩ Đăng Khôi… Năm 1998, THPT Việt Đức được nhà nước tặng Huân chương Lao động Hạng 3. Năm 2022, trường được tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì.

Teen của THPT Việt Đức thường “gọi vui” trường là “THPT chuyên Việt Đức” vì độ khó của các đề thi học kỳ. THPT Việt Đức cũng là một trong những ngôi trường có nhiều hoạt động ngoại khóa, hoạt động câu lạc bộ (CLB) thú vị và sôi nổi, đa dạng từ CLB Văn hóa Nhật Bản, CLB Âm nhạc cho đến CLB Thiện nguyện, CLB Bóng rổ…

THPT Việt Đức được mệnh danh là lò đào tạo Hoa hậu nổi tiếng bởi có nhiều người đẹp là cựu học sinh của trường. Liệt kê “sương sương” có: Bùi Bích Phương - người đẹp đầu tiên đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khi mới 17 tuổi, Nguyễn Thiên Nga - Hoa hậu Việt Nam 1996, Trương Ngọc Ánh - Hoa hậu Thời trang Quốc tế tại Ai Cập 1998, Đỗ Mỹ Linh - Hoa hậu Việt Nam năm 2016.

Combo đồ ăn nổi tiếng đối với học sinh THPT Việt Đức là sự kết hợp giữa trà đào và mì tôm chanh. Một “thương hiệu” của học sinh nơi đây là: Bóng rổ Việt Đức bởi các bạn học sinh ở đây rất đam mê thể thao. Slogan đi theo năm tháng của Việt Đức là “Việt Đức chiến trong mọi cuộc chơi”.

Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm

THPT Trần Phú tọa lạc ngay trung tâm thành phố Hà Nội, là một ngôi trường cổ kính. Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm tiền thân là trường Pelit Lycée, sau đó là trường Albert Sarraut, là một trong các trường THPT công lập hệ không chuyên nổi tiếng với lịch sử lâu đời và chất lượng giáo dục hàng đầu của Hà Nội.

Là một trong những ngôi trường top đầu Hà Nội với bề dày lịch sử lâu đời, THPT Trần Phú là nơi nhiều danh nhân nổi tiếng từng theo học như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Trường Chinh, Giáo sư Hồ Đắc Di, nhà văn Thạch Lam, nhà văn Vũ Bằng…

Những tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng từng theo học tại đây có thể kể tới: Ca sĩ Thanh Tâm, diễn viên Mai Thu Huyền, ca sĩ Lê Hiếu, nhạc sĩ Tiên Cookie, ca sĩ ERIK...

Với những thành tích nổi bật trong quá trình phát triển, nhà trường đã vinh dự được nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1965 và 1990), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2000). Ngoài ra, trường cũng nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và rất nhiều Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân TP.Hà Nội…

Bên cạnh thành tích học tập ấn tượng, thì THPT Trần Phú cũng nổi tiếng là môi trường năng động cho học sinh phát triển các kỹ năng mềm, thể hiện tài năng. Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề như: Khối 12 với hành trình “Shine Your Light”, khối 11 có hành trình “Cùng vươn ra biển khơi” hay khối lớp 10 với hành trình “Khám phá Côn Sơn - Bùng cháy Hạ Long”… Loạt CLB “đỉnh nóc” đủ các lĩnh vực cho teen thỏa sức “tung hoành”: Tran Phu Mean, Humans of Tran Phu, Tran Phu’s Dance, Bóng rổ Trần Phú, Drama of Tran Phu,...