Hà Nội mát nhiều ngày sau nắng nóng: Thời tiết dễ chịu kéo dài đến bao giờ?

HHTO - Gió Bắc - Đông Bắc và mưa đã xuất hiện, Hà Nội chuyển mát hẳn sau đợt nắng nóng kéo dài. Thời tiết dễ chịu sẽ còn duy trì bao nhiêu ngày?

Tóm tắt nhanh: · Hà Nội mát rõ rệt từ ngày 26/6 khi có gió Bắc - Đông Bắc và mưa. · Thời tiết mát có thể kéo dài ít nhất một tuần, nhiệt độ cao nhất hằng ngày khoảng 31 - 33oC. · Trong một tuần tới, Hà Nội có thể có mưa rải rác gần như hằng ngày, tập trung vào tối và đêm.

Sau những ngày nắng nóng hầm hập, người dân ở Hà Nội đã cảm nhận rõ sự thay đổi từ hôm nay, 26/6.

Dù đêm qua ở Hà Nội chỉ mưa nhỏ ở một vài khu vực, nhưng gió Bắc - Đông Bắc và cả mưa sáng nay đã giúp không khí dịu hẳn. Chiều nay, nhiệt độ ở Hà Nội chỉ khoảng 32oC, đúng là khiến ai cũng nhẹ cả người.

Nhiệt độ thực ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 26/6 (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn vài độ C). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội có thể mát ít nhất một tuần

Theo phần lớn các mô hình dự báo hiện tại, Hà Nội có thể duy trì trạng thái mát mẻ đến hết tháng 6 và sang cả vài ngày đầu tháng 7, tức là ít nhất khoảng một tuần, như thể “bù” cho những ngày nắng nóng oi bức trước đó.

Trong đợt mát, nhiệt độ cao nhất hằng ngày ở Hà Nội dự báo là khoảng 31 - 33oC.

“Mát khoảng một tuần” không có nghĩa là sau đó nắng nóng sẽ quay lại ngay, mà là dự báo càng xa thì độ chính xác càng giảm, nên dự báo hiện tại chỉ tập trung vào một tuần trước mắt đã.

Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời và đỏ) ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm mai, 27/6. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mát hơn nhưng mưa sẽ xuất hiện gần như hằng ngày

Đi kèm mức nhiệt độ "nhẹ nhàng" là khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, tập trung vào tối và đêm.

Nghĩ lại đợt nắng nóng kéo dài vừa qua, có lẽ nhiều người sẽ thấy những cơn mưa bất chợt cũng là… dễ chịu.

Tuy nhiên, người dân vẫn cần lưu ý là nếu đang ở ngoài mà thấy có dông thì cần tìm nơi trú ngay, còn trong trường hợp mưa to gây ngập cục bộ thì nên tránh đi vào chỗ nước ngập.