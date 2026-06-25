Mây hình lông vũ ở Hà Nội, quầng Mặt Trời ở Tuyên Quang: Có báo hiệu mưa to?

HHTO - "Sợi" mây hình chiếc lông vũ trên bầu trời Hà Nội sáng nay và quầng Mặt Trời ở Tuyên Quang trưa hôm qua là hai hiện tượng lạ mắt ở miền Bắc trong hai ngày liên tiếp. Có người đã suy đoán rằng đây là những dấu hiệu sắp mưa lớn kéo dài. Có phải như vậy không?

Tóm tắt nhanh: · Quầng Mặt Trời và mây hình lông vũ đều liên quan đến mây ở tầng cao chứa tinh thể băng. · Hai hiện tượng này đôi khi xuất hiện trước khi một hệ thống thời tiết tiến đến, nhưng không phải lúc nào cũng báo hiệu sẽ mưa hoặc mức độ mưa.

· Không thể chỉ căn cứ vào quầng Mặt Trời hoặc mây lông vũ để dự báo mưa, mà cần dựa vào thông báo của các cơ quan khí tượng.

Chỉ trong hai ngày, trên bầu trời miền Bắc liên tiếp xuất hiện hai hiện tượng khá hiếm gặp: Quầng Mặt Trời ở Tuyên Quang trưa 24/6 và “sợi” mây mỏng hình chiếc lông vũ ở Hà Nội sáng 25/6.

Đây là video quầng Mặt Trời ở Tuyên Quang:

Nguồn: TPO.



Một số cư dân mạng cho rằng đây là những dấu hiệu trời sắp mưa lớn. Có người còn dẫn chứng là năm ngoái hiện tượng quầng Mặt Trời cũng xuất hiện ở miền Bắc và sau đó có mưa kéo dài.

Vậy hai hiện tượng này có liên quan đến nhau không? Và có đúng là báo hiệu mưa lớn kéo dài không?

Hai hiện tượng khác nhau nhưng có một điểm chung

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, hiện tượng quầng Mặt Trời xảy ra khi ánh sáng Mặt Trời đi qua các tinh thể băng li ti trong các đám mây ở tầng khí quyển cao.

Còn những “sợi” mây mỏng có hình giống lông vũ (có người nói là trông giống cây lúa) thường là mây ti (cirrus), cũng được tạo thành chủ yếu từ các tinh thể băng ở rất cao, theo trang Almanac.

Cả hai hiện tượng này đều thường (không phải luôn luôn) xuất hiện trước khi thời tiết thay đổi.

"Sợi" mây hình chiếc lông vũ trên bầu trời Hà Nội sáng nay, 25/6. Ảnh: HHT.

Có phải cứ thấy quầng Mặt Trời hoặc mây lông vũ là sắp mưa lớn?

Câu trả lời là không hẳn.

Trong tiếng Anh có câu “If a circle around the sun or moon, rain will come soon” (Nếu có vòng tròn quanh Mặt Trời hoặc Mặt Trăng, mưa sẽ sớm đến), theo trang thông tin thời tiết Weatherstem. Tuy nhiên, trang này cũng nhấn mạnh rằng không phải lúc nào có quầng Mặt Trời thì sau đó cũng có mưa.

Cả quầng Mặt Trời và mây ti đều có thể xuất hiện khi hơi ẩm ở tầng khí quyển trên cao tăng lên. Trong một số trường hợp, đây là những yếu tố "đi trước" của một hệ thống thời tiết, nên sau đó 12 - 48 giờ thì có thể xuất hiện mưa hoặc dông.

Tuy nhiên, bản thân hai hiện tượng này không phải “công cụ” dự báo mưa. Việc mưa có xảy ra hay không, mưa có to không, có kéo dài hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố phức tạp khác.

Cho nên có những lần quầng Mặt Trời xuất hiện rồi sau đó có mưa, nhưng cũng không ít lần có hiện tượng này nhưng rồi không mưa.

Quầng Mặt Trời (hào quang Mặt Trời) trưa ngày 24/6. Ảnh: Hải Yến/ TPO.

Miền Bắc sắp chuyển từ nắng nóng sang mưa dông

Để biết sắp tới mưa nắng ra sao, nhiệt độ thế nào, thì “trông trời, trông đất, trông mây” chỉ là một phần; quan trọng hơn là nên căn cứ vào thông báo của các cơ quan khí tượng, các bản tin chính thống.

Theo các mô hình dự báo hiện tại, trong hôm nay, 25/6, nhiều nơi ở miền Bắc có mưa dông, nhất là từ khoảng chiều đến chiều tối. Tại Hà Nội, tối hoặc đêm có thể có mưa dông. Đợt mưa này dự báo kéo dài ít nhất đến hết tháng, nhưng là mưa rải rác, gián đoạn chứ không phải mưa liên tục suốt ngày đêm.

Tuy nhiên, cường độ mưa thì rất khó nói chắc chắn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong mấy ngày tới, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Và nói chung, sau đợt nắng nóng, mưa dông có thể mạnh nên người dân lưu ý đề phòng.

Tóm lại, nếu thấy quầng Mặt Trời hay mây hình lông vũ, người dân có thể xem đó là những hiện tượng đẹp mắt, cũng là một vài trong những dấu hiệu cho thấy thời tiết có khả năng sắp thay đổi, nhưng không nên coi đó là dấu hiệu chắc chắn để kết luận sẽ có mưa lớn hay mưa kéo dài.