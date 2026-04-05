Hà Nội ngày mai nóng 49 độ C theo một mô hình dự báo: Thực tế có thể thế nào?

HHTO - Miền Bắc sắp bước vào đợt nắng nóng khá dài và dự báo Hà Nội sẽ có những ngày rất nóng. Một mô hình - vốn vẫn được coi là rất chính xác - đã dự báo Hà Nội sẽ nóng tới 49 độ C vào ngày mai. Con số này là có thể không? Và khả năng thực tế là thế nào?

Hà Nội đã tăng nhiệt rõ rệt: Chiều nay, 5/4, nhiệt độ cảm nhận lên tới 38 - 39oC hoặc hơn.

Và nắng nóng cũng không còn ở xa nữa, mà dự báo từ ngày mai đã xuất hiện rồi.

Dự báo từ 6/4, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt (là khi nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày từ 37oC trở lên). Đáng chú ý, mô hình ICON dự báo chiều mai, 6/4, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ là 49oC.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 6/4, theo mô hình ICON. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

ICON là một trong những mô hình dự báo hàng đầu thế giới, vốn được coi là rất hiện đại, thường chính xác trong dự báo gần vì có tính đến yếu tố địa hình. Vậy liệu ngày mai Hà Nội có nóng đến 49oC thật không?

Trước hết, cần nói đến "nhiệt độ cảm nhận". Nhiệt độ trong các dự báo thông thường là nhiệt độ không khí, nhưng điều này không tính đến cảm nhận thực tế của con người. Nhiệt độ cảm nhận mới giúp chúng ta hình dung rõ hơn về cảm giác thời tiết thực tế khi ra ngoài, vì tính đến cả gió và độ ẩm, theo Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (MetOffice). Trong những ngày nắng nóng, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiệt độ thực đo vài độ C là bình thường.

Nhưng cũng phải nói rằng dự báo của ICON là dự báo từ một mô hình đơn lẻ. Cùng thời điểm, dự báo của mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu của Mỹ) và ECMWF ( của châu Âu) dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội vào trưa và chiều mai, 6/4, "chỉ" là 42 - 43oC. Tất nhiên, như vậy vẫn là rất nóng, nhưng không đến mức 49oC. Điều này cho thấy có sự khác biệt giữa các mô hình, và con số 49oC là một kịch bản cực đoan, không phải có sự thống nhất.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 6/4, theo mô hình GFS. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Theo trang 9to5Mac, khi các mô hình đưa ra các dự báo khác nhau thì người dùng nên so sánh giữa nhiều kịch bản, biết rằng đó là những khả năng khác nhau và khả năng nào mà phần lớn các mô hình cùng dự báo thì dễ xảy ra hơn.

Tuy nhiên, một điều mà nhiều mô hình lớn thống nhất là dự báo ngày 6/4, Hà Nội sẽ có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cảm nhận gần như chắc chắn vượt 40oC, có thể ở mức 42oC. Vì vậy, người dân lưu ý ra ngoài nên có đồ che chắn nắng, hạn chế ra ngoài vào giờ trưa, uống nhiều nước trong ngày và không di chuyển nhanh giữa các nơi chênh lệch nhiệt độ nhiều để tránh bị sốc nhiệt.