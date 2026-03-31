Hà Nội sắp đón không khí lạnh: Nhiệt độ giảm ra sao, khi nào dễ có mưa dông?

HHTO - Tiết trời oi nóng ở Hà Nội sắp hết khi miền Bắc đón không khí lạnh hiếm có. Dự báo khi nào không khí lạnh về đến Hà Nội? Nhiệt độ ở Hà Nội giảm ra sao và khi nào dễ có mưa dông?

Thời tiết ở Hà Nội đang oi nóng, khiến nhiều người có cảm giác khá khó chịu, nặng đầu. Chiều nay, 31/3, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể lên đến 39 - 40oC, rất bí bức.

Nhưng đợt nóng lúc giao mùa mới chỉ thế thôi chứ không kéo dài, và từ khoảng chiều nay, một đợt không khí lạnh hiếm có sẽ về miền Bắc (gọi là hiếm có vì gần đây rất ít có không khí lạnh).

Dự báo gió mùa Đông Bắc sẽ về đến khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng trước tiên, rồi đến khoảng tối muộn sẽ về đến Hà Nội.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ giảm khá mạnh, đến trưa và chiều mai, 1/4, chỉ ở mức 30 - 31oC. Tất nhiên đây không phải là mức rét hay lạnh gì cả, nhưng cũng là mát hơn rất nhiều so với hôm nay và hôm qua rồi.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa mai, 1/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Có một điều cần lưu ý hơn cả nhiệt độ là các hiện tượng thời tiết cực đoan. Vì khi không khí lạnh "va chạm" với không khí nóng thì có thể gây ra mưa dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật. Ở Hà Nội có thể có mưa dông vào khoảng tối nay, theo dự báo của mô hình ICON. Người dân nếu đang ở ngoài mà thấy mưa to, dông gió thì cần tìm chỗ trú, tránh ngay, không cố đi trên đường vì đây đều là những hiện tượng nguy hiểm, xảy ra nhanh.

Mô hình ICON dự báo Hà Nội mưa to vào tối nay, tuy nhiên một số mô hình khác không cho thấy như vậy nên mặc dù không chắc chắn (vì rất khó dự báo chính xác về mưa dông) nhưng đây là một khả năng cần lưu ý. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Không khí lạnh ở thời điểm này yếu nên dự báo sẽ tan ngay trong ngày mai và sau đó Hà Nội lại tăng nhiệt, có thể lại có nắng nóng, rồi sẽ lại có không khí lạnh yếu. Nói chung, thời tiết đang thay đổi liên tục nên người dân lưu ý theo dõi các bản tin để điều chỉnh các kế hoạch cho phù hợp, đỡ bị ảnh hưởng nhiều.