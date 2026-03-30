Những tuổi may mắn tuần 30/3 - 5/4: Xuân Phân khép lại, con giáp nào bứt phá?

HHTO - Tuần 30/3 - 5/4/2026 là tuần cuối cùng của tiết Xuân Phân trước khi tiết Thanh Minh bắt đầu. Trong tuần chuyển giao này, những tuổi nào sẽ có điều kiện phát huy lợi thế?

Tiết Xuân Phân sẽ khép lại trong tuần này và ngày Chủ Nhật, 5/4, sẽ là ngày bắt đầu tiết Thanh Minh, được coi là khi năng lượng trong tự nhiên lại thay đổi. Theo quan niệm của người xưa thì tuần kết thúc tiết Xuân Phân là khi năng lượng bắt đầu "dịu" hơn.

Kết hợp với năng lượng Song Hỏa và mệnh Thiên Hà Thủy của năm nay thì 3 tuổi dưới đây có lợi thế rõ nhất trong tuần này (30/3 - 5/4):

Tuổi Tuất: Năng lượng chuyển từ phát triển sang duy trì đòi hỏi sự kiên định và trách nhiệm, đúng với bản chất của tuổi Tuất. Cộng thêm tam hợp Hỏa cục với năm Bính Ngọ, người tuổi Tuất có một tuần với “ưu thế kép”, được hỗ trợ toàn diện. Đối với họ, đây là thời điểm tốt nhất trong cả tháng 3 và tháng 4 để chốt các quyết định quan trọng liên quan đến công việc dài hạn hoặc cam kết rõ ràng.

Tiết Xuân Phân sắp hết và tiết Thanh Minh sắp bắt đầu. Ảnh minh họa: TPO.

Tuổi Hợi: Mệnh nền của năm nay là mệnh Thủy, mà theo quan niệm ngũ hành âm dương thì chi Hợi cũng thuộc hành Thủy. Ở thời điểm mà trong thiên nhiên, yếu tố Thủy bắt đầu phát triển thì tuổi Hợi được cho là dễ nhận được sự hỗ trợ ngầm. Trong tuần cuối tiết Xuân Phân, sự điềm tĩnh của những người tuổi Hợi trở thành lợi thế. Vì vậy, họ nên dành thời gian xử lý các việc tồn đọng, đang bị trì hoãn, sẵn sàng cho tiết Thanh Minh là khi họ có thể có nhiều cơ hội mới hơn.

Tuổi Mão: Chi Mão thuộc hành Mộc và những người tuổi Mão đã có nhiều cơ hội tốt suốt khoảng thời gian gần đây, vì Thủy sinh Mộc (năm nay mệnh Thủy) và Mộc sinh Hỏa (năng lượng Song Hỏa của năm). Tuy nhiên, lợi thế của những người tuổi Mão có thể sẽ thay đổi khi kết thúc tiết Xuân Phân, vì vậy, họ nên tranh thủ tuần này để kiểm tra lại những dự án, mục tiêu hoặc ý tưởng đã khởi động, cái nào không có sự phát triển thì có thể cân nhắc bỏ bớt thay vì ôm đồm.

3 con giáp được cho là may mắn nhất trong tuần 30/3 - 5/4: Tuất, Hợi, Mão. Ảnh: HHT.

Tất nhiên, không phải trong tuần này chỉ có 3 tuổi trên là may mắn, mà đó là 3 tuổi có nhiều cơ hội tốt, theo quan niệm từ xa xưa. Còn bất kỳ ai, ở tuổi nào cũng có thể tự tạo ra may mắn cho mình bằng sự chủ động, tích cực và linh hoạt.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, không phải cơ sở cho các quyết định quan trọng.