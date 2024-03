Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới, có khu vực chất lượng không khí đạt mức nguy hiểm

HHT - Với độ ẩm cao, sương mù dày đặc, thủ đô Hà Nội trở thành thành phố ô nhiễm nhất thế giới vào sáng nay, 5/3. Thậm chí, tại Hà Nội còn có khu vực có tình trạng ô nhiễm ở mức nguy hiểm, là bậc cao nhất trong 6 bậc về chỉ số chất lượng không khí.

Thủ đô Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới vào sáng nay, 5/3, cụ thể là vào lúc 8h30’ - 9h và sau đó. Không chỉ vậy, Hà Nội còn là thành phố duy nhất trong top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới có chỉ số chất lượng không khí ở mức màu tím - rất xấu (rất không tốt cho sức khỏe).

Chất gây ô nhiễm chủ yếu ở Hà Nội là bụi mịn PM2.5, sáng nay nồng độ bụi mịn PM2.5 ở Hà Nội cao gấp hơn 36 lần so với giá trị hướng dẫn hằng năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Như vậy, sáng nay chất lượng không khí ở Hà Nội còn kém hơn hôm qua (sáng hôm qua, Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ hai trên thế giới).

Trong số những trạm đo chất lượng không khí ở Hà Nội, trạm ở gần phố Quảng Khánh (Tây Hồ) ghi nhận mức độ ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở đây lên đến 350, màu nâu, là mức ô nhiễm cao nhất, được đánh giá là nguy hiểm cho sức khỏe. Tiếp theo là trạm gần phố Tô Ngọc Vân, ghi nhận AQI 300, tức là sát mức màu nâu (AQI từ 301 trở lên là mức nguy hiểm, màu nâu).

Lý do của tình trạng ô nhiễm này đã từng được giải thích: Do độ ẩm cao, sương mù dày đặc và gần như không có gió nên các chất gây ô nhiễm (chủ yếu do xe cộ tham gia giao thông rất đông) không thể được phân tán. Thường thì đến gần trưa, khi đường phố bớt đông đúc và sương mù tan dần thì mức ô nhiễm mới giảm.

Trong những ngày có kiểu thời tiết và mức độ ô nhiễm thế này, người dân ra ngoài buổi sáng nên đeo khẩu trang, che kín mũi, miệng để tránh khói bụi.