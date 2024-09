Công an Nghệ An hỗ trợ nhân dân phòng chống, sẵn sàng ứng phó với bão số 3

HHT - Sau khi có công điện của Thủ tướng Chính phủ, Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng tổ chức họp bàn kế hoạch, thực hiện thức trực, sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 3 đang tiến vào đất liền.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (bão Yagi), với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", tập thể cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cùng với lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở đã khẩn trương xuống đồng giúp nhân dân thu hoạch lúa.

Trong gần 1 ngày lao động khẩn trương, nhiều diện tích lúa đã được các cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an xã Nghĩa Thọ và lực lượng An ninh trật tự cơ sở thu hoạch xong và tổ chức vận chuyển về tận nhà giúp bà con. Bên cạnh đó, các đồng chí Công an xã Nghĩa Thọ cũng đã trích một phần lương của mình để hỗ trợ các gia đình khó khăn trên địa bàn xã.

Trên địa bàn huyện Con Cuông, nhiều diện tích lúa của các gia đình chính sách, thương binh bệnh binh vẫn chưa kịp thu hoạch dù bão đang đi sâu vào đất liền. Trước tình cảnh vô cùng cấp thiết, đoàn viên thanh niên công an Nghệ An phối hợp với lực lượng thanh niên trên địa bàn đã nhanh chóng tổ chức thu hoạch lúa để phòng tránh cơn bão số 3, giảm thiểu thiệt hại về tài sản cho nhân dân.

Sáng ngày 7/9/2024, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, cán bộ Cảnh sát Công an huyện Quỳ Châu phối hợp cùng các lực lượng chức năng, các ban ngành đoàn thể tại một số xã trên địa bàn huyện hỗ trợ các trường học, những hộ dân bị thiệt hại sau trận mưa to, gió lớn.

Hiện tại 100% cán bộ cảnh sát Công an tỉnh Nghệ An nói chung, Công an huyện Quỳ Châu nói riêng luôn trong tư thế cơ động, sẵn sàng cùng toàn thể nhân dân phòng chống lụt bão trên địa bàn.