Tuổi trẻ Công an Thái Bình tích cực hỗ trợ người dân phòng, chống bão số 3

HHT - Cơn bão số 3 (Yagi) đang diễn biến ngày càng phức tạp. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, các đồng chí Công an quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để hỗ trợ nhân dân.

Trước diễn biến phức tạp của bão Yagi, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã huy động đoàn viên, thanh niên thực hiện triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân nhằm chủ động phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Ứng phó với cơn bão, các chiến sĩ Công an xung phong tham gia vận động người dân neo thuyền cập bến, không ra khơi trong những ngày "bão về" để hạn chế thiệt hại về người. Bên cạnh đó, các chiến sĩ còn hướng dẫn và hỗ trợ nhân dân neo đậu tàu, thuyền cẩn thận nhằm hạn chế và giảm thiểu thất thoát về tài sản sau cơn bão.

Ban Thanh niên Công an tỉnh đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên Công an các huyện, Chi đoàn Công an các xã ven biển đã tích cực tham mưu, phối hợp với các lực lượng chức năng trực tiếp xuống địa bàn, gặp gỡ tuyên truyền, vận động nhân dân không chủ quan lơ là, mất cảnh giác; chủ động các phương án phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây xanh, tránh trú bão an toàn.

Trong khi xảy ra bão, để ứng phó với hiện tượng mực nước tăng nhanh tạo lũ cuốn trôi đất đai, gây nguy hiểm cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ ứng cứu, cứu nạn cứu hộ, tiếp tế lương thực, các chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình đã vận động người dân tham gia đắp đê phòng lũ tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn và dễ xảy ra lũ cuốn.

Đây là hành động kịp thời nhằm chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 3, thể hiện tinh thần đồng lòng của chính quyền địa phương và nhân dân, đảm bảo an toàn cho người già và trẻ nhỏ và giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.