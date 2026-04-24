Hà Nội sẽ kiểm soát xe vào vùng cấm xe máy xăng bằng hình thức nào?

HHTO - Hà Nội đang lên kế hoạch triển khai hệ thống camera thông minh nhằm kiểm soát các phương tiện đi vào khu vực hạn chế, tiến tới cấm xe máy sử dụng xăng tại một số vùng trung tâm.

Thí điểm tại khu vực trung tâm

Theo đề xuất trong dự thảo đề án vùng phát thải thấp, thành phố sẽ lắp đặt hệ thống camera nhận diện biển số kết hợp với hạ tầng giám sát giao thông hiện đại. Dữ liệu từ các thiết bị này sẽ được kết nối về trung tâm điều hành để phục vụ công tác quản lý và xử lý vi phạm.

Giai đoạn đầu, khu vực được lựa chọn thí điểm là quanh hồ Hoàn Kiếm. Tại đây, dự kiến sẽ bổ sung khoảng 20 điểm camera tại các nút giao thông trọng điểm nhằm kiểm soát phương tiện ra vào khu vực hạn chế.

Hệ thống camera có khả năng tự động nhận diện biển số, phân loại phương tiện, từ đó xác định các trường hợp vi phạm khi đi vào vùng cấm xe máy xăng. Dữ liệu thu thập sẽ là căn cứ để thực hiện xử phạt nguội.

Kết hợp giám sát và đánh giá môi trường

Không chỉ phục vụ xử lý vi phạm, hệ thống còn giúp cơ quan chức năng theo dõi lưu lượng phương tiện, phân tích loại hình giao thông và đánh giá mức độ phát thải trong từng khu vực.

Thông qua dữ liệu này, thành phố có thể điều chỉnh chính sách giao thông, từng bước giảm phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch và hướng tới mục tiêu phát triển giao thông bền vững.

Trước đó, Hà Nội đã xây dựng kế hoạch thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026 tại một số tuyến phố trung tâm. Trong khung giờ nhất định, xe máy sử dụng xăng sẽ bị hạn chế hoặc không được phép lưu thông.

Việc triển khai hệ thống camera được xem là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo việc thực thi các quy định một cách hiệu quả, minh bạch và đồng bộ.

Đề án này nằm trong lộ trình dài hạn của Hà Nội nhằm giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường đô thị. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi thói quen di chuyển của người dân, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng và các phương tiện thân thiện với môi trường.