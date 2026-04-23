Người trẻ đi xem triển lãm nâng cao nhận thức về tôn trọng quyền cơ thể

HHTO - Chiều 21/4, lễ khai mạc hoạt động trưng bày - giao lưu nghệ thuật cộng đồng mang tên "Giải mã màng trinh" đã thu hút đông đảo các bạn trẻ, người nổi tiếng đến tham dự. Sự kiện góp phần lan tỏa sự cởi mở về sức khỏe sinh sản và nâng cao nhận thức tôn trọng quyền cơ thể.

Từ thấu hiểu mình đến tự bảo vệ mình

Với 6 năm kinh nghiệm trong việc “mềm” hoá các kiến thức giáo dục giới tính đến với người trẻ, tổ chức Nơ Xanh Việt Nam tiếp tục mang đến một không gian trải nghiệm về “cô bé” dưới lăng kính nghệ thuật hoàn toàn mới.

Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Chia sẻ về quyết định táo bạo này, chị Chung Thúy Linh (Nhà sáng lập và điều hành tổ chức Nơ Xanh Việt Nam) bộc bạch: "Sự kiện giúp người trẻ mạnh dạn hơn khi chia sẻ vấn đề của mình. Khi đến đây, bạn sẽ hiểu hơn về y học cơ thể, hiểu rằng màng trinh của mỗi cô nàng có những hình dáng khác nhau, và đặc biệt, nó hoàn toàn không quyết định giá trị của một người phụ nữ".

Chị Chung Thuý Linh phát biểu khai mạc triển lãm.

Đáng chú ý, triển lãm còn hướng đến nhóm thanh thiếu niên khiếm thị. “Chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến cộng đồng thanh thiếu niên thuộc nhóm yếu thế. Các bạn không thể kiểm soát được khả năng nhận biết cơ thể, cũng như nhận biết được hành vi nào là xâm hại hay không vì chỉ cảm nhận bằng xúc giác.” - Chị Thuý Linh chia sẻ thêm.

Tại sự kiện khai mạc, bên cạnh không gian trưng bày triển lãm còn có workshop kết hợp cùng chuyên gia tâm lý và hướng dẫn võ tự vệ. Các bạn sẽ được học cách nhận biết thiết lập ranh giới an toàn cho cơ thể, phân biệt rõ hành vi nào là xâm hại.

Hiện nay, Việt Nam có nhiều tổng đài miễn phí để hỗ trợ về tâm lý, bạo lực, quấy rối tình dục:

1900 1267 - Đường dây nóng cấp cứu trầm cảm (Bệnh viện Tâm thần TP.HCM)

024 333 5599 - Đường dây nóng về bạo lực, quấy rối tình dục (tổ chức CSAGA Việt Nam)

0943 111 967 - Đường dây nóng về mua bán người, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục (tổ chức HAGA Việt Nam)



Không gian nghệ thuật chung để cùng cất tiếng nói

Trước khi đến với khu vực trưng bày chính, bạn sẽ phải bước qua cổng “màng trinh nguyên”. Tại đây, teen sẽ được “vén màn” về câu chuyện các bộ tranh có tại triển lãm.

Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Lâm Minh Tú - một trong số những nghệ sĩ trẻ trình bày tác phẩm tại triển lãm cũng có chia sẻ: “Cảm hứng sáng tác của mình đến từ niềm đam mê với ngôn ngữ của các loài hoa thời Victoria. Ngoài ra, mỗi tác phẩm đều có một tên gọi riêng, tương ứng với một dáng và một loài hoa đại diện cho cảm xúc như sự khinh miệt, sợ hãi, hay sang chấn”.

Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Các tác phẩm nghệ thuật trong khu triển lãm được trình bày dưới nhiều hình thức như vải voan, tranh vẽ. Mỗi một bức tranh mang một câu chuyện khác nhau của tác giả.

Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Đến tham dự triển lãm, Huy Hoàng (chủ kênh TikTok @quangmapne) cho biết: “Mình đến đây với một tấm lòng vô cùng ngưỡng mộ các nghệ sĩ đã dũng cảm mang câu chuyện của họ đến đây kể trước mọi người. Mình hy vọng các bạn trẻ có thể dành thời gian đến đây để hiểu hơn về cơ thể mình. Vì chỉ khi hiểu rõ bản thân, chúng ta mới có sự chủ động để phòng chống xâm hại và bảo vệ những người yếu thế xung quanh”.

"Bản thân cũng là một người tìm hiểu rất nhiều về vấn đề này và cũng đang trên hành trình đồng hành, cùng phòng chống bạo hành trẻ em và những người yếu thế. Vì vậy, mình cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể có mặt tại đây cùng với Nơ Xanh Việt Nam." - Huy Hoàng tâm đắc.

Triển lãm cũng khéo léo lồng ghép những thông tin y tế, y khoa dưới dạng góc trưng bày thông tin về những loại bệnh lây truyền qua đường tình dục hay những hình dáng khác nhau về tấm màn của “cô bé” giúp người trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về cơ thể và sức khỏe sinh sản.

Khám phá triển lãm, teen còn có cơ hội khám phá bản thân thông qua những lá bài tại hoạt động boardgame “Lạc chẩn”.

Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Thông tin chi tiết triển lãm Thời gian từ 21 - 23/4/2026 trong khung giờ 10:00 - 16:30 Địa điểm: CON Art Gallery Hawaii Tower, Đảo Kim Cương, phường Bình Trưng, TP.HCM Triển lãm mở cửa miễn phí

​

​