Toàn cảnh vụ nam sinh lớp 12 tai nạn tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều chi tiết gây chú ý

HHTO - Vụ việc nam sinh lớp 12 tử vong sau tai nạn giao thông tại Đắk Lắk đã có bước ngoặt quan trọng khi cơ quan chức năng khởi tố một cựu thiếu tá cảnh sát giao thông. Diễn biến được công bố tại họp báo sáng 23/4 cho thấy vụ việc không chỉ là tai nạn đơn thuần mà liên quan đến quá trình kiểm tra, truy đuổi phương tiện trước đó.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trước thời điểm xảy ra tai nạn - khoảng hơn 11h trưa ngày 15/4, nam sinh V.Đ.Q. (sinh năm 2008, học sinh lớp 12) điều khiển xe máy lưu thông qua quốc lộ 29, khu vực xã Cư Pơng (Đắk Lắk). Trong quá trình làm nhiệm vụ, một thiếu tá thuộc lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện phương tiện của nam sinh có dấu hiệu vi phạm hành chính nên đã điều khiển xe mô tô chuyên dụng đuổi theo để dừng kiểm tra.

Quá trình truy đuổi sau đó được xác định là không thực hiện đúng quy trình công tác, đặc biệt trong việc đảm bảo an toàn khi yêu cầu dừng phương tiện. Trong lúc di chuyển, khi đi đến đoạn đường có mương thoát nước ven đường, phương tiện do nam sinh Q. điều khiển bất ngờ mất lái và lao xuống mương. Cú ngã khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó dù đã được đưa đi cấp cứu.

Khu vực xảy ra tai nạn. (Ảnh cắt từ camera giao thông)

Một tình tiết gây bức xúc dư luận là hành vi của cán bộ cảnh sát giao thông sau khi tai nạn xảy ra. Theo kết quả xác minh ban đầu, sau khi chứng kiến nam sinh gặp nạn, người này không dừng lại để hỗ trợ, cấp cứu mà điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một xe mô tô được cho là của lực lượng chức năng quay đầu rời đi khiến dư luận bức xúc.

Tại họp báo sáng 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cựu thiếu tá cảnh sát giao thông liên quan đến vụ việc với tội danh “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”. Người này đồng thời bị tước danh hiệu Công an nhân dân, các quyết định tố tụng đã được phê chuẩn theo quy định.

Cơ quan điều tra nhận định vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đồng thời đang tiếp tục làm rõ mối liên hệ giữa hành vi truy đuổi và việc nạn nhân mất lái dẫn đến tai nạn. Các tình tiết liên quan khác, bao gồm mức độ trách nhiệm và các hành vi có thể phát sinh thêm, đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Từ một vụ tai nạn giao thông ban đầu, vụ việc đã chuyển sang giai đoạn xử lý hình sự với những diễn biến phức tạp hơn. Kết luận cuối cùng sẽ được cơ quan chức năng công bố khi quá trình điều tra hoàn tất.