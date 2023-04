Hai diễn viên thay đổi hình tượng trong “Duty After School” khiến các fan bất ngờ

HHT - Vai diễn trong “Duty After School” (Học Kỳ Sinh Tử) khác biệt với hình tượng trước đó khiến fan của hai diễn viên này vô cùng bất ngờ và đồng thời cũng cảm thấy rất thú vị!

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Lên sóng cuối tháng 3, đầu tháng 4, Duty After School (Học Kỳ Sinh Tử) lôi cuốn khán giả bởi nội dung khá hấp dẫn. Bộ phim đặt ra bối cảnh các quái vật ngoài hành tinh đổ bộ xuống Trái Đất trong những quả cầu màu tím bí ẩn, trong đó có Hàn Quốc. Những con quái vật quá hung hãn, loài người quá chủ quan, kết quả quân đội Hàn Quốc đối phó không xuể và lực lượng mỏng dần.

Chính phủ Hàn Quốc quyết định những học sinh cấp ba sẽ tham gia lực lượng dự phòng, hỗ trợ quân đội chiến đấu chống lại quái vật hành tinh khác. Thế là thay vì cầm bút, các nhân vật trung tâm của Duty After School - những cô cậu học sinh cuối cấp, phải cầm súng. Không bị ám ảnh bởi kỳ thi đại học, nay thứ ám ảnh họ chính là những con quái vật có thể nhào ra tấn công bạn bè và chính họ bất cứ lúc nào.

Đa số dàn diễn viên của Duty After School đều là những gương mặt trẻ, mới mẻ. Một số gương mặt trong số họ đã từng được biết đến trong một số bộ phim khác, nhưng vẫn chưa phải là cái tên “cân team”.

Quen mặt với khán giả nhất trong dàn diễn viên trẻ của Duty After School có thể kể đến Moon Sang Min, được biết đến nhiều qua vai Thế tử Lee Kang trong Under The Queen’s Umbrella (Dưới Bóng Trung Điện); và Lee Yeon trong Juvenile Justice (Tòa Án Vị Thành Niên), Crash Course In Romance (Khóa Học Yêu Cấp Tốc)...

Điều thú vị là trong Duty After School, cả Moon Sang Min và Lee Yeon đều thay đổi hình tượng trước đó của mình 180 độ, mang đến nhiều bất ngờ.

Trong Duty After School, Moon Sang Min vào vai Wang Tae Man, một nam sinh vô tư đến mức… “vô tri”. Giữa bối cảnh căng thẳng, nghẹt thở, nhiều lần đứng giữa lằn ranh sinh tử, cậu vẫn tưng tửng. Có thể nói Wang Tae Man là “cây hài” của bộ phim. Cậu nhiều lần khiến bạn bè phải “cạn lời” vì những phát ngôn “não phẳng” như đề xuất phương án báo tin bằng chim bồ câu.

Mặc dù vóc dáng cao ráo, mặt mũi sáng sủa, có thể nói là đẹp trai nhất nhì dàn nam sinh của Duty After School, nhưng Wang Tae Man là trùm “bốc mùi”. Cậu có thể nhiều ngày không tắm, “thả bom” trong lớp… khiến bạn bè nhiều lần khóc thét.

Nhiều khán giả nhớ lại Thế tử Lee Kang thông minh, văn võ song toàn, tính cách mạnh mẽ, thậm chí đôi ba phần bá đạo trong Dưới Bóng Trung Điện rồi quay sang nhìn lại Wang Tae Man của Duty After School mà phải khen ngợi cho sự biến hóa của Moon Sang Min.

Cũng phải nói, dù “vô tri” và “ở bẩn” nhưng Wang Tae Man lại là một người bạn đáng tin cậy, can đảm và tinh tế. Cậu không bỏ mặc bạn bè lúc gian nguy, nhận lỗi khi sai, bảo vệ người yếu thế hơn, thậm chí dũng cảm cầm chân bọn quái vật để bạn bè kịp chạy trốn.

Ngoài Moon Sang Min, một nữ diễn viên trong Duty After School cũng thay đổi hình tượng khiến khán giả bất ngờ, đó là Lee Yeon với vai nữ sinh No Ae Seol. Trước Duty After School, Lee Yeon gây ấn tượng với vai có thể xem là phản diện trong Tòa Án Vị Thành Niên. Dù đã 27 tuổi nhưng Lee Yeon đã hóa thân hoàn hảo vào vai một cậu bé 14 tuổi, phạm tội sát hại một đứa trẻ khác một cách tàn nhẫn.

Trong Khóa Học Yêu Cấp Tốc, Lee Yeon đảm nhận vai hồi trẻ của nhân vật nữ chính, người đã nhận nuôi đứa con gái do chị ruột mình bỏ rơi. Dù xuất hiện không nhiều, nhưng Lee Yeon cũng đã thành công mang đến chân dung mạnh mẽ, lạc quan, chăm chỉ của nhân vật Nam Haeng Seon.

Thậm chí, trong bộ phim đề tài sát thủ Kill Boksoon, Lee Yeon dù đảm nhận vai phụ nhưng cũng mang đến hình ảnh một “tân binh” trong làng sát thủ đầy tiềm năng. Nhân vật của Lee Yeon được cho là người có thể kế thừa sự nghiệp sát thủ lẫy lừng của nhân vật nữ chính do Jeon Do Yeon thủ vai.

Trái với các nhân vật cá tính mạnh đó, Lee Yeon trong Duty After School lại là một nhân vật gây ức chế cho khán giả bởi vô dụng, nhút nhát, vướng tay vướng chân đồng đội. No Ae Seol không nhanh nhẹn, quyết đoán, ngay cả việc tự bảo vệ chính mình cô cũng không làm được. Thậm chí, vì lỗi bất cẩn khi dùng súng, No Ae Seol suýt đã vô tình hạ sát bạn cùng lớp.

Điểm cộng của No Ae Seol có thể kể đến là cô hiếu thảo với bà, không phải là người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Và dù không giỏi giang, nhưng No Ae Seol luôn cố gắng hết sức mình.

Duty After School trọn bộ gồm 10 tập. Phần 1 đã lên sóng từ tập 1 đến tập 6, phần 2 (từ tập 7 đến tập 10) sẽ lên sóng vào 28/4/2023. Khán giả mong đợi sự phát triển mới của Wang Tae Man, và hơn hết là hy vọng No Ae Seol sẽ sớm hết làm “báo thủ”.