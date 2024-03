Hai vật phẩm đấu giá tại Miss World của Hoa hậu Mai Phương có điểm chung này

HHT - Trong Gala “Beauty With A Purpose” tại Miss World lần thứ 71, Hoa hậu Mai Phương mang đến hai vật phẩm đấu giá. Hai vật phẩm này mặc dù không có liên quan nhiều đến văn hóa Việt nhưng đều có một điểm chung.

Điểm chung của cả hai vật phẩm này là đều gắn liền với hành trình nhân ái của Hoa hậu Mai Phương tại Việt Nam.

Đầu tiên là chiếc váy được lấy cảm hứng từ thiết kế mà Hoa hậu Mai Phương đã diện trong đêm gala Beauty With A Purposetại Việt Nam. Trong đêm diễn ra sự kiện này, Hoa hậu Mai Phương đã diện chiếc váy dạ hội đến từ từ NTK Phạm Đăng Anh Thư. Chương trình có sự chứng kiến của tổ chức Miss World và đương kim Miss World Karolina Bielawska. Việt Nam cũng đã đóng góp được 40.000 USD (gần 1 tỉ đồng) cho quỹ BWAP của Miss World.

Trong buổi gala Beauty With A Purpose của Miss World lần thứ 71, NTK Phạm Đăng Anh Thư tiếp tục đồng hành cùng Hoa hậu Mai Phương, mong muốn đóng góp chiếc váy dạ hội được lấy cảm hứng từ chiếc gown xanh nói trên.

Vật phẩm thứ 2 là 30 chiếc áo YAKO by Mai Phuong.Như Hoa hậu Mai Phương chia sẻ trước đó, 30 là số lượng đã giảm so với dự định ban đầu là 40. Tuy nhiên, đây là một niềm vui vì 10 chiếc áo đã được các thí sinh đã ngỏ lời mua, và mong muốn đóng góp vào quỹ Yako by Mai Phuong.

Mỗi BST của Yako đều gắn liền với những dự án nhân ái mà Mai Phương cùng ê-kíp đứng ra tổ chức. Vì thế, Yako by Mai Phuong luôn sản xuất với số lượng giới hạn và không restock khi hết hàng. Những chiếc áo Mai Phương mang đến Miss World lần này đều là những chiếc áo cuối cùng của các BST đầu tiên.

Đêm Chung kết Miss World lần thứ 71 sẽ được tổ chức vào lúc 21 giờ ngày 9/3 (giờ Việt Nam), và sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9.