Hoa hậu Mai Phương được đánh giá số 1 tại BXH Miss World sau tuần đầu tiên

HHT - Một trong những chuyên trang nhan sắc có số lượt người theo dõi đông đảo (485K follow) là real_pageanthology đã tiếp tục đưa ra BXH dàn thí sinh Miss World lần thứ 71 sau tuần hoạt động đầu tiên. Bất ngờ là Hoa hậu Mai Phương được xếp ở vị trí số 1.

BXH của chuyên trang @real_pageanthology lần này đánh giá thí sinh của Miss World lần thứ 71 sau các hoạt động của tuần thi đầu tiên. Không chỉ fan sắc đẹp Việt tự hào về sự nỗ lực cố gắng hết mình của Hoa hậu Mai Phương, mà cả fan quốc tế, cũng có thể nhìn ra được sự thể hiện hết mình của đại diện Việt Nam.

Chuyên trang @real_pageanthology đã xếp Mai Phương ở vị trí đầu tiên, trong Top 12 có những cái tên vốn đã nhận được sự chú ý ngay từ những ngày đầu như: Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa hậu Anh, Hoa hậu Cộng hòa Séc, Hoa hậu Li-băng, Hoa hậu Indonesia.

Miss World lần thứ 71 đã trải qua các phần thi phụ: Head To Head Challenge, Beauty With A Purpose (Sắc đẹp vì mục đích cao cả) và phần thi Thể thao. Sau các phần thi này, đã có 6 thí sinh chính thức ghi tên mình vào Top 40 bao gồm: Top 5 phần thi phụ Head To Head Challenge và thí sinh giành chiến thắng trong phần thi Thể thao.

1. Hoa hậu Botswana

2. Hoa hậu Nigeria

3. Hoa hậu Zimbabwe

4. Hoa hậu Anh

5. Hoa hậu Li-băng

6. Hoa hậu Croatia (thí sinh giành chiến thắng trong phần thi Thể thao).

Theo lịch trình đã đưa ra trước đó, hôm nay ngày 26/2, dàn thí sinh sẽ di chuyển tới thành phố Mumbai, sẵn sàng cho tuần thi tiếp theo bao gồm các hoạt động nổi bật nhất là: Chụp ảnh profile, Top Model và phần thi Tài năng. Khán giả có thể theo dõi các bài viết hằng ngày của Hoa hậu Mai Phương trên trang web theo đường link này.