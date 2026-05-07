Hai vụ bạo hành trẻ em gây rúng động: Bé 4 tuổi tử vong, bé 2 tuổi nguy kịch

HHTO - Gần đây, liên tiếp hai vụ bạo hành trẻ em đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại TP.HCM và Hà Nội khiến dư luận bàng hoàng. Các nạn nhân đều là những đứa trẻ mới 2-4 tuổi, bị chính mẹ ruột cùng người tình, cha dượng đánh đập dã man trong thời gian dài.

Bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và bạn trai bạo hành đến gãy xương, tổn thương nội tạng

Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM lấy lời khai Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và Danh Chơn (SN 1996, quê An Giang) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích đối với bé N.G.K. (2 tuổi, con trai của Trúc).

Theo lời khai ban đầu, sáng 2/5, do bé không chịu ăn cơm nên Trúc dùng cây tre đánh con. Không chỉ đánh vào tay, lưng, người mẹ còn đánh vào đầu khiến nạn nhân chảy máu.

Bé K. bị bạo hành nhiều lần dẫn đến nguy kịch.

Đến chiều cùng ngày, Trúc cùng bạn trai đi vay tiền để đưa con vào bệnh viện. Tuy nhiên, hàng xóm phát hiện đôi nam nữ có biểu hiện bất thường nên sang phòng trọ kiểm tra. Tại đây, họ chứng kiến em nhỏ trong tình trạng lơ mơ, cơ thể đầy thương tích nên lập tức trình báo công an.

Ngay sau đó, Công an xã Hòa Hiệp đã đưa bé K. vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định nạn nhân bị đa chấn thương, dập gan, tổn thương thận, gãy xương cùng nhiều thương tích nghiêm trọng khác.

Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn. (Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí)

Ban đầu, Danh Chơn phủ nhận việc đánh em nhỏ và cho rằng các vết thương do Trúc gây ra. Tuy nhiên, từ lời khai nhân chứng cùng quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra xác định bé K. đã bị cả hai nhiều lần bạo hành. Riêng ngày 2/5, cặp đôi dùng cây tre đánh bé.

Hiện bé K. đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng sức khỏe vẫn rất nặng. Trong ngày 5/5, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để phục vụ điều tra.

Bé K. đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Hiện, bé K. vẫn đang trong tình trạng nặng, phải điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng 1. Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM sẽ phối hợp cử cán bộ chăm sóc trẻ tại Bệnh viện. Sau khi xuất viện, trẻ tiếp tục được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM trong vòng 3 tháng và làm các thủ tục để đưa trẻ vào cơ sở trợ giúp xã hội tại Vũng Tàu.

Bé gái 4 tuổi tử vong sau thời gian dài bị mẹ ruột và cha dượng đánh đập

Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ bé gái B.T.H. (4 tuổi) tử vong sau thời gian dài bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành tại phòng trọ ở phường Phú Diễn.

Khoảng 18h ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận bé H. trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều thương tích. Kết quả giám định pháp y sơ bộ xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của bé lên tới 99%. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, đến chiều 6/5, bé đã không qua khỏi.

Nhà trọ nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Thanh Phong/TPO)

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, quê Ninh Bình) sống chung như vợ chồng với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, quê Tuyên Quang) tại một phòng trọ ở phường Phú Diễn. Bé H. là con riêng của Tâm và sống cùng hai người từ tháng Ba.

Đối tượng Nguyễn Minh Hiệp. (Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp luật)

Cơ quan chức năng xác định ngày 3/5, Hiệp và Tâm đã nhiều lần đánh bé H. vì cho rằng nạn nhân “không nghe lời”. Sau đó, cả hai bỏ mặc bé trong phòng trọ. Chỉ đến khi phát hiện bé H. có dấu hiệu nguy kịch, hai người mới sơ cứu và gọi cấp cứu.

Đáng chú ý, tại cơ quan điều tra, Hiệp và Tâm khai đã nhiều lần bạo hành bé H. trong khoảng một tháng trước đó với tần suất 2-3 ngày/lần. Ngoài đánh đập, hai người còn bỏ đói và trừng phạt bé.

Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng khi nạn nhân là trẻ nhỏ, hoàn toàn không có khả năng tự vệ.

Hồi chuông báo động về nạn bạo hành trẻ em

Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em xảy ra chỉ trong thời gian ngắn tiếp tục khiến dư luận phẫn nộ, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trẻ nhỏ bị xâm hại ngay trong chính môi trường gia đình.

Điểm chung trong cả hai vụ án là các nạn nhân đều còn quá nhỏ, không đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, trong khi hành vi bạo hành diễn ra trong thời gian dài trước khi bị phát hiện.

Đáng chú ý, ở cả hai vụ việc, chính sự nghi ngờ và trình báo của người dân xung quanh đã giúp cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc. Tuy nhiên, hậu quả để lại với các nạn nhân là đặc biệt đau lòng.

Nhiều ý kiến cho rằng ngoài việc xử lý nghiêm các đối tượng gây án, cần tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng dân cư, nhà trường và các tổ chức bảo vệ trẻ em nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, tránh để xảy ra các bi kịch tương tự.