Thưởng thức ẩm thực "hot trend": Trải nghiệm cần đi đôi với sự cẩn trọng

HHTO - Ẩm thực là một chuyến phiêu lưu đầy thú vị với những món ngon, độc, lạ liên tục được khám phá. Nhờ sức mạnh của mạng xã hội, đồ sống ngâm tương, hến phơi muối ớt hay bánh trứng kiến nhanh chóng trở thành "hot trend". Tuy nhiên, sự tò mò và ham muốn thưởng thức cũng cần đi kèm với kiến thức khoa học để tránh những hệ lụy đáng tiếc cho sức khỏe.

Nếu bạn là một "cư dân" trung thành của các nền tảng mạng xã hội, không khó để bắt gặp những video mukbang đầy hấp dẫn. Với màu sắc bắt mắt, bóng bẩy từ gia vị và biểu cảm đầy thích thú của các mukbang-er, nhiều người đã quyết định tự thực hiện theo những công thức trên mạng. Tuy nhiên, đằng sau những thước phim triệu view ấy là những quy tắc khắt khe về quy trình và sự tương thích cơ địa mà không phải ai cũng thấu hiểu.

Sự hấp dẫn đến từ những video mukbang trên mạng khiến nhiều người tò mò tìm ăn thử.

Từ đặc sản đến “hot trend”: Hiểu đúng về quy trình chế biến an toàn

Quá trình chế biến thực phẩm, đặc biệt là đồ tươi sống cần bảo đảm những điều kiện đặc thù. Vì không thông qua xử lý nhiệt độ cao, những món ăn này luôn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, thậm chí là giun sán nếu không sơ chế kỹ.

Đối với các món hải sản ngâm tương như tôm, cua hay ghẹ, nguy cơ còn nằm ở đặc tính của nguyên liệu. Việc sử dụng thực phẩm sống đồng nghĩa với việc người ăn phải đối mặt trực tiếp với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus hoặc sán lá phổi vốn không bị tiêu diệt hoàn toàn bởi cồn hay gia vị mặn. Khi quy trình bảo quản lạnh không được duy trì liên tục hoặc nguyên liệu không đảm bảo độ tươi tuyệt đối, độc tố từ đó sẽ hình thành rất nhanh, dễ dẫn đến tình trạng nhiễm trùng máu hoặc suy gan cấp.

Các loại hải sản ngâm tương đều ẩn chứa những tiềm ẩn sức khỏe nếu nguồn nguyên liệu không đủ tươi.

Một ví dụ khác là món bánh tráng cuốn mực và rau muống - một sự kết hợp tưởng chừng lành tính nhưng lại tiềm ẩn rủi ro lớn từ rau muống sống. Loại rau trồng trong môi trường nước cạn, ẩm ướt này thường xuyên nằm trong danh sách gây nhiễm sán và ký sinh trùng, dẫn đến nhiều vấn đề đường ruột nghiêm trọng cho người thưởng thức.

Đối với bánh tráng cuốn mực, cần cẩn thận với việc ăn rau muống sống.

Tương tự, món hến hay sò huyết phơi muối ớt cũng ẩn chứa rủi ro khi quy trình làm chín hoàn toàn dựa vào sức nóng từ ánh nắng mặt trời. Chưa kể đến các yếu tố khói bụi hay côn trùng trong quá trình phơi, việc phơi thực phẩm ngoài trời nhiều giờ là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi nếu nắng không đủ gắt.

Chính vì những lý do đó, dù ngon miệng, nhiều người đã cảnh báo những món ăn này không dành cho hội “bụng yếu”.

Sự tương thích cơ địa và giới hạn của trải nghiệm ẩm thực mạo hiểm

Bên cạnh điều kiện chế biến, các dưỡng chất có trong thực phẩm cũng là khía cạnh cần được cân nhắc. Bánh trứng kiến là ví dụ điển hình cho nhóm đặc sản giàu dinh dưỡng nhưng lại mang tính "kén" người dùng cực kỳ cao.

Do chứa hàm lượng protein lạ và các axit hữu cơ đặc thù của loài kiến, món ăn này có thể kích hoạt các phản ứng dị ứng dữ dội đối với những người có tiền sử dị ứng côn trùng hoặc hải sản. Nếu không được cảnh báo trước, người dùng dễ rơi vào tình trạng sốc phản vệ - một phản ứng cấp tính có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Những chiếc bánh trứng kiến với phần nhân đầy ắp thịt và trứng kiến.

Ngoài ra, nồng độ gia vị mạnh và tính chất của thực phẩm sống trong các món ngâm tương hay hến phơi cũng tạo ra áp lực rất lớn lên hàng rào bảo vệ dạ dày. Những nhóm đối tượng có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện hoặc đang gặp các vấn đề về đường ruột cần có sự cân nhắc trước khi tiêu thụ các loại thực phẩm “trending” này. Việc nạp các thực phẩm có tính hàn cao và chưa qua xử lý nhiệt đòi hỏi cơ thể phải có một trạng thái sức khỏe thực sự ổn định để có thể hấp thụ mà không gây ra phản ứng tiêu cực.

Việc "đu trend" với một món ăn mới lạ bạn thấy được trên mạng là không xấu, tuy nhiên sự lựa chọn còn phải đi kèm với sự tìm hiểu. Thận trọng trước những món ăn độc lạ không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn là trách nhiệm đối với sức khỏe của chính mình.