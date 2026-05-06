Vợ sắp cưới của cầu thủ Vũ Văn Thanh đáp trả thẳng thắn khi bị chê bai ngoại hình

HHTO - Một bình luận gây tranh cãi trên TikTok đã khiến Trần Bích Hạnh - vợ sắp cưới của hậu vệ Vũ Văn Thanh phải trực tiếp lên tiếng. Cô chia sẻ trạng thái sức khỏe khi chụp bức ảnh gây bàn luận, đồng thời lý giải sự khác biệt giữa ảnh mạng và đời thực.

Trong video mới đăng trên TikTok, Trần Bích Hạnh - vợ sắp cưới của cầu thủ Vũ Văn Thanh nhận được bình luận cho rằng hình ảnh ngoài đời của cô “không giống trên mạng”. Trước ý kiến này, nàng WAG không né tránh mà trực tiếp phản hồi.

Cô cho biết những hình ảnh bị đem ra so sánh được chụp khi tham dự một đám cưới ở quê trong lúc đang trị liệu, gương mặt chưa hết sưng. "Cái sai của mình là vô tư quá, ra ngoài khi mặt đang trị liệu, không chỉn chu, với nói thật là mình cũng không ăn hình." - Bích Hạnh chia sẻ thẳng thắn.

Nàng WAG sinh năm 1993 đồng thời cho rằng sự khác biệt giữa ảnh trên mạng và thực tế là điều khó tránh, do ảnh hưởng từ góc chụp, ánh sáng cũng như tình trạng da tại từng thời điểm.

Trước đó, ồn ào liên quan đến "gương mặt ngoài đời thực" của Trần Bích Hạnh bắt nguồn từ loạt ảnh chụp tại đám cưới của MC Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Phạm Đức Huy ở Hải Phòng hồi tháng 3.

Hình ảnh của Bích Hạnh tại đám cưới cầu thủ Đức Huy.

Những hình ảnh này được ghi lại bằng camera thường, không qua chỉnh sửa, sau đó lan truyền trên mạng xã hội và nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng gương mặt của Bích Hạnh ngoài đời có sự khác biệt so với ảnh đăng tải, trong khi nhiều ý kiến khác nhận định đây là điều phổ biến với bất kỳ ai, không riêng gì người nổi tiếng.

Thực tế, sự khác biệt giữa ảnh mạng và đời thường vốn là chủ đề quen thuộc, khi các yếu tố như ánh sáng, góc máy, filter hay thậm chí trạng thái sức khỏe đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến diện mạo.

Cầu thủ Vũ Văn Thanh và bạn gái Trần Bích Hạnh công khai mối quan hệ vào tháng 4/2025, đúng dịp sinh nhật lần thứ 29 của chàng hậu vệ. Kể từ đó, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ hẹn hò đến du lịch. Ngày 14/4 vừa qua, Văn Thanh đăng tải loạt ảnh cầu hôn lãng mạn bạn gái bên bờ biển, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Bích Hạnh và Văn Thanh trong lễ dạm ngõ vào tháng 2 vừa qua.

Theo kế hoạch, cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6 tới. Hiện tại, cầu thủ Vũ Văn Thanh đang thi đấu cho CLB Công an Hà Nội, trong khi Bích Hạnh được biết đến với hình ảnh “hot girl phòng gym” và kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.