Han So Hee càng nói càng bị chỉ trích, chuyện tình với Ryu Jun Yeol sớm kết thúc?

HHT - Trong bài đăng mới nhất trên Instagram của Han So Hee vào ngày 29/3, cư dân mạng nhận ra dường như nữ diễn viên đang có phần trách móc bạn trai mình - Ryu Jun Yeol vẫn giữ im lặng. "Drama" tình ái của ba người lẽ ra đã lắng xuống nhưng lại dậy sóng vì động thái này của Han So Hee.

Cụ thể, vào sáng 29/3, Han So Hee đăng một bài viết dài trên Instagram. Nội dung cũng không có gì khác với những phát ngôn trước của cô. Han So Hee một lần nữa khẳng định cô không phải người thứ ba, không chen chân hay phá hoại tình cảm của Ryu Jun Yeol và Hyeri. Có lẽ lý do cô một lần nữa lên tiếng vì vẫn ấm ức với lời của Hyeri trước đó. Cô thắc mắc: "Điều tôi không hiểu là việc người yêu cũ có bạn gái thì có gì thú vị".

Han So Hee tiết lộ đã cố gắng liên lạc với Hyeri bằng mọi cách nhưng không được. Cô cũng gửi lời nhắn tới những hater rằng cô cũng không cần lịch sự với những ai cố công kích cô. Cô bóng gió: "Tôi cảm thấy thất vọng với một trong những bên liên quan giờ này vẫn im lặng". Điều này khiến nhiều cư dân mạng cho rằng Han So Hee đang ám chỉ bạn trai Ryu Jun Yeol. Bởi ngoài tuyên bố thông qua công ty chủ quản, nam diễn viên không có động thái liên quan nào trên mạng xã hội, khác hẳn với Han So Hee và Hyeri.

Vì thế, nhiều người nghi ngờ rằng Han So Hee và Ryu Jun Yeol có lẽ đang tranh cãi và không loại trừ khả năng cặp đôi dễ rạn nứt và đường ai nấy đi nếu những bất đồng trong mối quan hệ không được giải quyết.

Không lâu sau, Han So Hee để lại bình luận: "Xin lỗi những người đã yêu quý tôi vì hành động bồng bột này", "Tôi sẽ xóa bài này sớm nhất có thể". Nhanh chóng, nữ diễn viên gỡ bài viết.

Trong khi "drama tình ái" của Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri đang dần lắng xuống vì nhiều ồn ào khác trong Kbiz, cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên họ Han đã quá sốc nổi và không khéo léo. Cô chỉ cần im lặng và lờ như chưa có chuyện gì để tiếp tục hoạt động. Nhưng bài đăng này một lần nữa khiến ồn ào nổi lên và người bất lợi nhất không ai khác chính Han So Hee.

"Thấy tội cho Hyeri."

"Tôi nghĩ là cô ấy đang nhắm vào Ryu Jun Yeol đấy."

"Cô ấy đang gây áp lực buộc Ryu Jun Yeol phải tuyên bố rằng họ đã chia tay từ lâu và cô ấy không phải người thứ ba à."

"Nhưng cô ấy nói là người đó im lặng và không trả lời cô ấy, thì có thể là Hyeri chứ nhỉ - người không trả lời cô ấy."

"Hành động ngốc nghếch thật".

Công ty quản lý của Han So Hee có vẻ cũng "bất lực" vì hành động tự phát của cô khi đưa ra câu trả lời với truyền thông: "Chúng tôi không có gì để nói cả, chúng tôi rất xin lỗi".