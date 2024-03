Han So Hee đáp trả tin đồn là người thứ ba chen vào Ryu Jun Yeol - Hyeri

HHT - Chiều 15/3, Han So Hee đã đăng một Story Instagram với chú thích như đáp trả thẳng thắn những đồn đoán cô hẹn hò với Ryu Jun Yeol khi anh và Hyeri đang yêu nhau.

Cụ thể, Han So Hee đăng Story Instagram với hình một chú cún với đoạn caption viết như sau:

"Giải thích cho tình huống hiện tại.

Tôi không thích người có người yêu, tôi cũng chẳng tạo quan hệ bạn bè hay chen vào quan hệ của người khác.

Tôi thích chương trình Transit Love (chương trình hẹn hò của Hàn, nơi người chơi sống chung một nơi với người yêu cũ và cả những người mới, tiếp xúc với nhau để chọn xem nên quay lại hay tiến tới với người mới - PV), nhưng đời tôi thì không có chuyện đấy.

Và tôi cũng đang thấy thú vị lắm đây."

Động thái của Han So Hee khiến nhiều cư dân mạng ngả mũ vì độ thẳng thắn. Bài đăng này vừa phủ nhận tin hẹn hò của cô và Ryu Jun Yeol vừa đánh bay những lời đồn cô là "tiểu tam" hay kẻ thứ ba chen vào chuyện tình của Ryu Jun Yeol và Hyeri.

Tin đồn Han So Hee và Ryu Jun Yeol hẹn hò bắt đầu từ một bài đăng của một cư dân mạng nói rằng đã thấy hai diễn viên có cử chỉ thân mật ở một bể bơi khách sạn tại Hawaii vào ngày 14/3. Ngày 15/3, truyền thông Hàn đưa tin phản hồi của 2 công ty đại diện nhưng hai bên đều từ chối phản hồi vì đây là đời tư nghệ sĩ. Không lâu sau, phía Han So Hee đưa ra tuyên bố phủ nhận trên tờ Edaily, nhưng cư dân mạng vẫn soi ra nhiều bằng chứng cho rằng So Hee và Ryu Jun Yeol thực sự hẹn hò.

Cư dân mạng cũng dồn sự chú ý về phía Hyeri - bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol khi cô đăng một Story Instagram với chú ý: "Thật thú vị" và khoảng 1 giờ sau, cô bỏ theo dõi tài khoản của nam diễn viên. Hyeri và Ryu Jun Yeol từng công khai hẹn hò trong 7 năm và động thái từ nữ idol kiêm diễn viên khiến nhiều người hoài nghi có uẩn khúc trong chuyện cả hai tan vỡ.

Giữa những luồng tranh luận trái chiều, một bộ phận cư dân mạng chọn đứng trung lập để nhìn nhận động thái của các bên, tập trung vào việc theo dõi các tác phẩm của nghệ sĩ.