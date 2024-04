Han So Hee và Jeon Jong Seo "rủ nhau" trộm vàng trong phim truyền hình mới

HHT - Han So Hee và Jeon Jong Seo đã xác nhận sẽ đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình mà trong đó cả hai rủ nhau cùng đánh cắp vàng thỏi trị giá 8 tỷ won (146 tỷ đồng) rồi bỏ trốn.

Hai nữ diễn viên trẻ nổi tiếng của màn ảnh xứ Kim chi Han So Hee và Jeon Jong Seo đã xác nhận sẽ cùng đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Project Y (tên tạm thời). Đây là bộ phim thuộc thể loại tội phạm, nhưng ẩn chứa trong đó là những vấn đề xã hội đen tối.

Một số thông tin tiết lộ bối cảnh của Project Y là Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). Chuyện phim kể về hai cô bạn gái cùng tuổi do Han So Hee cùng Jeon Jong Seo thủ vai, rủ nhau đánh cắp những thỏi vàng trị giá 8 tỷ won (khoảng 146 tỷ đồng) rồi bỏ trốn không để lại dấu vết.

Với đề tài tội phạm, thể loại phim có phần tăm tối, tưởng chừng là thế khó với các diễn viên nữ nhưng thực chất lại khá phù hợp với Han So Hee và Jeon Jong Seo. Đóng khá nhiều phim tình cảm như Nevertheless, Gyeongseong Creature nhưng Han So Hee luôn bị nhận xét là đơ cứng, thiếu cảm xúc. Trái lại, màn thể hiện của Han So Hee trong My Name - vai một cô gái mạnh mẽ, giỏi đánh đấm lại được khen, thậm chí còn có đánh giá là giúp cô “nâng tầm diễn xuất”.

Riêng Jeon Jong Seo đã luôn được khán giả nhận định là nữ diễn viên có khí chất đặc biệt. Ngay từ lúc ra mắt, Jeon Jong Seo đã luôn thể hiện các vai gai góc, nặng đô, từ The Call đến Ballerina, và cả vai Tokyo trong Money Heist bản Hàn. Có thể nói vai diễn trong Project Y dường như được đo ni đóng giày cho Jeon Jong Seo.

Đặc biệt, đây có thể sẽ là tác phẩm giúp cả hai “hồi máu” sau nửa đầu năm 2024 mỗi người đều có vấp ngã riêng. Han So Hee đánh mất thiện cảm từ công chúng sau khi lộ tin hẹn hò và chia tay với nam diễn viên Ryu Jun Yeol, bộ phim Gyeongseong Creature đóng cùng Park Seo Joon cũng bị chê về chất lượng. Còn Jeon Jong Seo thử sức với dòng phim tình cảm lãng mạn trong Wedding Impossible nhưng thất bại, trở thành nốt trầm đầu tiên trong sự nghiệp của cô.

Được biết, việc quay phim sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2024. Phim chưa có lịch phát sóng dự kiến.