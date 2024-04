Tiệc mừng công "Queen Of Tears": Ai là chủ nhân chiếc túi sau lưng Kim Soo Hyun?

HHT - Một bức ảnh chụp không khí buổi tiệc mừng công phim "Queen Of Tears" đang khiến cư dân mạng bàn tán. Bởi chiếc ghế mà Kim Soo Hyun ngồi lại có treo một chiếc túi xách nữ. Chiếc túi này của ai?

Vào thời điểm phát sóng Queen Of Tears tập 15, đoàn làm phim đã tổ chức buổi tiệc mừng công vừa để chúc mừng thành thích của phim, vừa để mọi người cùng nhau thưởng thức tập phim mới. Trong một bức ảnh do mọi người chia sẻ trên mạng xã hội, Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đã ngồi cạnh nhau, cùng hướng mắt về phía màn hình để xem phim.

Tuy nhiên, thành ghế mà Kim Soo Hyun ngồi lại có treo một chiếc túi xách màu da bò. Đây là túi xách nữ nên tất nhiên không phải của Kim Soo Hyun, nhưng Kim Ji Won đi tay không đến buổi tiệc nên cũng không phải túi của cô. Chính vì thế mà khán giả rất tò mò không biết ai là chủ nhân chiếc túi.

Netizen suy đoán rằng ban đầu, Kim Ji Won ngồi cạnh một phụ nữ và người này đã treo túi của mình lên thành ghế. Sau đó, mọi người bắt đầu đứng lên đi xung quanh để chúc mừng nhau, Kim Soo Hyun cũng vậy và đã ngồi xuống ghế trống cạnh Kim Ji Won để cùng xem tập 15. Vì thế mà lưng ghế của anh có chiếc túi lạ, còn khán giả thì phấn khích lần nữa khi Kim Ji Won và Kim Soo Hyun ngồi sát cạnh nhau trong bữa tiệc.

Kim Ji Won tiết lộ rằng trong số 16 tập phim, cô ấn tượng nhất với đoạn đầu của tập 11 và khi xem lại cảnh này, nữ diễn viên đã khóc. Đó chính là chi tiết Hong Hae In đến buổi họp báo do Yoon Eun Sung tổ chức, và tiết lộ rằng cô đã bị hắn ta uy hiếp. Hong Hae In gọi Baek Hyun Woo là chồng mình, thông báo rằng cô bị bệnh nặng sắp qua đời. Cú "quay xe" ấy của Hae In khiến mọi người bàng hoàng, Hyun Woo cảm động và chính Kim Ji Won cũng rất ấn tượng.

Kim Soo Hyun kể rằng anh đã dành hơn một năm cho Queen Of Tears, tính cả thời gian đọc kịch bản nghiên cứu nhân vật đến khi phim đóng máy. Nhớ lại khoảng thời gian này, Kim Soo Hyun ít nhiều tiếc nuối vì đã có những ngày làm việc tuyệt vời với đồng nghiệp xuất sắc, khiến Queen Of Tears trở thành bộ phim đặc biệt với nam diễn viên.