Hàng loạt chuyến bay trên toàn cầu bị hoãn huỷ do lỗi ứng dụng của Microsoft

HHT - Tính đến hôm nay, 12/7, ở nước ta đã có một kỷ lục là 636 ngày liền không có bão (tức là không có bão đổ bộ). Kỷ lục này có thể là vì lý do gì, và dự báo tình hình bão sắp tới thế nào?

HHT - Đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc sắp kết thúc. Sắp tới, gió Bắc về sẽ khiến nhiệt độ miền Bắc giảm, một số nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ ở Hà Nội thay đổi thế nào và hôm nào sẽ có mưa to?