Từng có một cơn bão khác mang tên Yagi, tương đồng thế nào với bão số 3 năm nay?

HHT - Bão số 3 của năm 2024 có tên quốc tế là Yagi, và đây không phải là lần đầu tiên có một cơn bão tên như vậy ở Thái Bình Dương. Có một điều trùng hợp là một cơn bão mang tên Yagi trước đây cũng trở thành siêu bão.

Bão số 3 ở nước ta có tên quốc tế là bão Yagi. Đây là cái tên do Nhật Bản đưa ra, có nghĩa là con dê hoặc chòm sao Ma Kết.

Sáng nay, 5/9, bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão ở Biển Đông, với sức gió mạnh nhất là khoảng 240 km/h (trên cấp 17), theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ.

Cái tên Yagi đã từng được dùng để đặt cho một cơn bão khác cũng ở Tây Bắc Thái Bình Dương vào năm 2006 và thật đáng ngạc nhiên, nó có những điểm trùng hợp với bão Yagi của năm nay (ở nước ta là bão số 3 năm 2024).

Bão Yagi năm 2006 hoạt động vào tháng 9 và nó là cơn bão mạnh nhất mùa bão năm 2006 ở Thái Bình Dương. JTWC đã coi bão Yagi (2006) là bão Cấp 5 (cấp cao nhất trên thang đo được sử dụng ở Mỹ) với sức gió duy trì tối đa lên tới 260 km/h. Bão Yagi (2006) đi qua đảo Chichijima (Nhật Bản) khiến phần lớn các hộ gia đình ở đây bị mất điện, nhiều người phải đi sơ tán do mưa to gió lớn, nhiều công trình bị hư hỏng, nhà cửa bị tốc mái và vỡ cửa sổ… Thậm chí, các dịch vụ phà ở nhiều bến cảng còn bị hủy trong hẳn 29 ngày sau bão. Thật may là bão Yagi (2006) không gây thiệt hại về người vì nó đi chủ yếu ngoài biển.

Bão Yagi năm nay cũng đang hoạt động vào tháng 9 và tính đến hiện tại cũng là cơn bão mạnh nhất ở Thái Bình Dương trong mùa bão 2024. Nhưng khác với bão Yagi (2006), bão số 3 năm nay được dự báo sẽ đổ bộ vào những nơi rất đông dân cư như bán đảo Lôi Châu hoặc đảo Hải Nam (Trung Quốc) rồi sau đó đổ bộ lần tiếp theo vào miền Bắc nước ta, nên đe dọa gây thiệt hại lớn hơn.

Bão số 3 rất mạnh và phức tạp, người dân lưu ý không chủ quan, liên tục cập nhật thông tin và nếu có hướng dẫn từ các cơ quan chức năng thì khẩn trương làm theo để phòng tránh bão.