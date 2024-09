Bão số 3 “thay mắt” và lấy lại sức mạnh siêu bão, sẽ thế nào khi vào Vịnh Bắc Bộ?

HHT - Cơn bão số 3 (Yagi) đã trải qua quá trình gọi là “thay thế thành mắt bão”, hay có khi được gọi ngắn gọn là “thay mắt (bão)”. Trong quá trình này, nó suy yếu một chút nhưng trái với các dự báo, nó nhanh chóng lấy lại sức mạnh của một siêu bão. Dự báo cơn bão này sẽ còn thay đổi thế nào về cường độ khi nó đi vào Vịnh Bắc Bộ?

Sau khi trở thành siêu bão với sức gió mạnh nhất 250 km/h vào sáng hôm qua, bão số 3 (Yagi) hơi yếu đi vào buổi chiều và tối, với sức gió là 220 km/h. Khi đó, Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ đưa bão số 3 xuống mức bão dữ (violent typhoon) chứ không còn là siêu bão. Đồng thời, các cơ quan khí tượng lớn dự báo rằng nó sẽ tiếp tục giảm cường độ và khi đổ bộ vào miền Bắc nước ta, có thể nó có sức gió 120 km/h (cấp 12).

Nhưng trái với dự báo, bão số 3 bất ngờ mạnh trở lại vào rạng sáng nay và lại thành siêu bão với sức gió tăng lên mức 240 km/h trong khi đang hướng về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Bão số 3 có sự thay đổi đột ngột về sức mạnh như trên là do nó đã trải qua chu trình thay thế thành mắt bão (ERC) - một hiện tượng khá phổ biến ở những cơn bão mạnh. Theo giải thích của nhà khí tượng học Jeff Haby ở Mỹ, được đăng trên trang The Weather Prediction (Dự báo thời tiết), về cơ bản thì đây là việc một (thành) mắt bão mới bắt đầu phát triển quanh (thành) mắt bão cũ. Rồi mắt bão mới dần dần co lại (đường kính giảm) và thay thế mắt bão cũ.

Trong ERC, khi thành mắt bão (vòng tròn mây dông, nơi có những điều kiện thời tiết nguy hiểm nhất) đầu tiên suy yếu thì cơn bão cũng suy yếu, đó là lý do bão số 3 giảm cường độ vào chiều qua. Ngoài ra, thành mắt bão mới rộng hơn nhưng tạm thời cũng yếu hơn, nên sức gió mạnh nhất của cơn bão cũng giảm. Nhưng rồi thành mắt bão mới có thể trở nên ổn định hơn và cơn bão sẽ lấy lại sức mạnh - đây là trường hợp của bão số 3, sau khi thay mắt bão thành công thì lại trở thành siêu bão.

Đây là video bão số 3 thay thế thành mắt bão:

Theo dự báo của JTWC, bão số 3 sẽ đổ bộ đảo Hải Nam (Trung Quốc) trong hôm nay với sức gió mạnh nhất gần 240 km/h. Sau khi đổ bộ, bão sẽ yếu đi một chút rồi đi vào Vịnh Bắc Bộ.

Ở Vịnh Bắc Bộ, bão số 3 sẽ gặp điều kiện thuận lợi với lượng nhiệt dồi dào, bù lại là sự phân kỳ trên cao yếu. Theo JTWC, vẫn có khả năng là bão số 3 mạnh lên một chút khi vào Vịnh Bắc Bộ, nhưng khả năng này nhỏ và phụ thuộc vào tốc độ di chuyển của bão số 3 cùng nhiều yếu tố khác.

Còn khả năng lớn là bão số 3 khi vào Vịnh Bắc Bộ sẽ yếu đi một chút nữa (nhưng vẫn là bão rất mạnh), sức gió còn 185 km/h (cấp 16). Bão số 3 được nhận định sẽ đổ bộ nước ta (khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng) với sức gió khoảng 150 km/h (cấp 14) trong ngày mai, 7/9, người dân lưu ý liên tục theo dõi các bản tin bão và làm theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.