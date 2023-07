Hành trình đến ngôi vị Á hậu 4 Miss Supranational 2023 của Đặng Thanh Ngân

HHT - Đặng Thanh Ngân từng là người đẹp gây tranh cãi khi trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2023. Sau 20 ngày "mang chuông đi đánh xứ người", người đẹp đã chứng minh sự nỗ lực và giành ngôi vị Á hậu 4 chung cuộc.

Rạng sáng 15/7, Thanh Ngân đã chính thức khép lại 20 ngày chinh chiến tại đấu trường nhan sắc Miss Supranational 2023 (Hoa hậu Siêu quốc gia) với ngôi vị Á hậu 4 chung cuộc. Nhìn lại hành trình vừa qua, đại diện Việt Nam đã cho thấy sự cải thiện phong độ đáng ghi nhận.

Cô cùng 64 thí sinh bước vào vòng Chung kết diễn ra lúc 1h sáng (theo giờ Việt Nam) ngày 15/7. Thanh Ngân lọt Top 24 nhờ chiến thắng phần thi phụ Miss Influencer (Người đẹp Truyền thông) và trình diễn áo tắm. Sau đó, cô được gọi tên vào Top 12, Top 5, lần lượt trải qua các phần thi Trang phục dạ hội, Ứng xử.

Ngoài những màn trình diễn bắt mắt, phần thi Ứng xử của Thanh Ngân được đánh giá không xuất sắc nhưng "vừa đủ". Cô nhận được câu hỏi có nội dung: "Điều gì tạo nên một đại sứ thương hiệu tốt cho tổ chức Supranational?". Đặng Thanh Ngân trả lời: "Hôm nay tôi đứng ở đây, sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm của Hoa hậu Siêu quốc gia tiếp theo bằng việc cống hiến cho cộng đồng và trở thành hình mẫu của một phụ nữ truyền cảm hứng, không chỉ ở đất nước của tôi, mà còn trên khắp thế giới".

Trong thời gian ở Ba Lan, Thanh Ngân liên tục cập nhật những hình ảnh và hoạt động của mình. Chiều 14/7 (theo giờ Việt Nam), phần thi National Costume của Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 đã diễn ra trong sự mong chờ của đông đảo khán giả hâm mộ sắc đẹp. Người đẹp Sóc Trăng mang Trang phục Dân tộc có tên “Kính kính" của NTK Khoa Lỗ đến với đấu trường Miss Supranational 2023.

Trước đó, việc Đặng Thanh Ngân được trao cơ hội đến với cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 đã gây nhiều tranh cãi bởi nhiều người e ngại năng lực, kinh nghiệm là rào cản khiến cô không thể tiến xa.

Ngay từ thời điểm chính thức trở thành đại diện Việt Nam dự thi quốc tế, Thanh Ngân không được khán giả ủng hộ và quan tâm lắm vì chưa nổi bật. Tuy nhiên, càng vào sâu cuộc thi, cô càng chứng minh năng lực, sự cố gắng của mình.

Ở vòng thi phụ Supra Chat đầu tiên, đại diện Việt Nam bị nhận xét là thiếu tự tin với giọng nói run rẩy, gương mặt gượng gạo. Không chỉ vậy, kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh của Thanh Ngân cũng bị đánh giá là chưa tốt.

Tối 10/7, Miss Supranational Vietnam 2023 tham gia phần thi Supra Model of the Year. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho người đẹp quê Sóc Trăng. Tuy vậy, Thanh Ngân vẫn chưa thể ghi tên vào danh sách những thí sinh xuất sắc bước tiếp vào vòng tranh thứ hạng của phần thi Supra Model of the Year.

Tối 11/7, đại diện Việt Nam đã hoàn thành đêm thi Bán kết với những màn trình diễn đẹp mắt.

Có thể thấy nếu ngày đi thi, Đặng Thanh Ngân còn gây nhiều tranh cãi thì trong hành trình tại Hoa Hậu Siêu Quốc Gia 2023, cô đã có những nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày.