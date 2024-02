Hành trình rực rỡ của "chị đẹp" Trang Pháp: Thành công chạm tới hào quang sau 10 năm

HHT - Hành trình "đạp gió rẽ sóng" ấn tượng giúp Trang Pháp lấy lại được hào quang cùng tình cảm của công chúng sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu.

Trang Pháp (tên thật Nguyễn Phạm Thùy Trang) sinh năm 1989, từng du học ở Pháp và thành thạo ba ngoại ngữ Anh - Pháp - Tây Ban Nha. Trang Pháp hoạt động trong giới giải trí với vai trò nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên. Cô từng tham gia đóng Nhật Ký Vàng Anh (2007). Sau đó, Trang Pháp chuyển hướng sang làm ca sĩ và sáng tác nhạc cho loạt phim điện ảnh như: Long Ruồi (2011), Scandal (2012), Gái Già Lắm Chiêu (2021)... Trang Pháp chính là nhân vật đứng sau hai bản hit trăm triệu của Chi Pu là Từ Hôm Nay và Em Sai Rồi Anh Xin Lỗi Em Đi.

Sau thời gian dài "hoạt động ở hậu trường", năm 2023, Trang Pháp trở lại sân khấu và tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Từ màn solo đầu tiên tại chương trình - Chỉ Là & Down Bad For You (mashup), Trang Pháp đã gây ấn tượng bởi sự đa tài: Vừa hát, vừa đàn piano, vừa trình diễn sexy dance.

Khi được bầu làm đội trưởng, Trang Pháp tiếp tục "tạo sóng" mạng xã hội bởi tư duy âm nhạc tốt. Chị đẹp là người hiếm hoi tham gia vào quá trình sản xuất âm nhạc cùng với producer DTAP và "cân" được ở cả mảng vũ đạo, dàn dựng.

Nhờ đó, phần trình diễn Chị Ngả Em Nâng, đặc biệt là với phần rap bằng tiếng Tây Ban Nha nhanh chóng đạt triệu view và trở thành trend TikTok. Ngoài ra, loạt sân khấu Hoa Nở Không Màu - Bông Hoa Đẹp Nhất (mashup), Diễm Xưa - Đại Minh Tinh (mashup), Ai Cho Tôi Lương Thiện hay Nam Quốc Sơn Hà ở đêm Chung kết đều nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả.

Không chỉ được công nhận ở mảng tài năng, Trang Pháp còn ghi điểm bởi cách ứng xử khéo léo. Chị đẹp nhận về nhiều lời khen từ ca sĩ Mỹ Linh, Hồng Nhung và có mối quan hệ thân thiết với Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Diệu Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc. Khi vô tình bị vướng vào loạt ồn ào khởi nguồn từ loạt phát ngôn của đàn chị Lệ Quyên, Trang Pháp chọn cách giữ im lặng.

Tại Chung kết Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, Trang Pháp trở thành đội trưởng của nhóm thành đoàn. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng nhận về hai giải thưởng cá nhân là Chị Đẹp Toàn Năng và Trưởng Nhóm Của Năm. “Điều lớn nhất tôi nhận được sau chương trình là sự thay đổi trong suy nghĩ của ba mẹ. 10 năm hoạt động nghệ thuật, đây là lần đầu tiên tôi nhận được tin nhắn động viên từ gia đình. Sự công nhận của gia đình lớn lao hơn cả giải thưởng tôi nhận được” - Trang Pháp chia sẻ.

Sau hành trình "đạp gió rẽ sóng" ngoạn mục, khán giả kỳ vọng 2024 sẽ là một năm hoạt động bùng nổ của Trang Pháp với các dự án cá nhân và cả những hoạt động cùng nhóm Chị Đẹp.