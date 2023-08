Hành trình thi nhan sắc đầy tự hào của Tân Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương

HHT - Người đẹp đến từ Khánh Hòa - Lê Hoàng Phương đã chính thức đăng quang Miss Grand Vietnam 2023 trong sự vui mừng của người hâm mộ.

Đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2023 đã kết thúc với chiến thắng thuyết phục thuộc về người đẹp Lê Hoàng Phương (SBD 241 - Khánh Hòa). Kết quả này không nằm ngoài dự đoán bởi ngay từ đầu, Hoàng Phương đã được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chiếc vương miện năm nay bởi bề dày kinh nghiệm, cùng loạt thành tích nổi bật tại các cuộc thi nhan sắc trước đó.

Xuất hiện trong phần thi áo tắm và trang phục dạ hội, Lê Hoàng Phương khiến khán giả mãn nhãn bởi sắc vóc hoàn hảo, đầy thần thái cùng những bước catwalk ấn tượng. Ngoài ra, phần thi thuyết trình tại Top 10 và ứng xử Top 5 của Hoàng Phương cũng cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng, khả năng ứng xử nhanh nhạy của người đẹp Khánh Hòa.

Trong phần thuyết trình về Hòa bình, người đẹp Khánh Hòa cho thấy phong thái tự tin khi nhận định xung đột được hình thành từ những khác biệt và hòa bình là tôn trọng sự khác biệt, thấu hiểu và cảm thông. Đến vòng thi ứng xử, Hoàng Phương cũng nhận về sự ủng hộ từ đông đảo khán giả.

Với câu hỏi liên quan đến cách dạy dỗ trẻ em, người đẹp có phần thể hiện khá trôi chảy: "Đối với em, trẻ em là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Nhưng thực trạng đáng buồn rằng có không ít bậc cha mẹ có những lời tiêu cực với những người bằng tuổi con của mình. Sẽ như thế nào nếu đó là con của chúng ta..."

Ngay từ những ngày đầu nhập cuộc, Hoàng Phương đã nhận về lượt yêu thích và tương tác siêu "khủng". Bên cạnh đó, chân dài này cũng gặt hái cho mình một số "tín hiệu" đáng mừng như có mặt trong Top 6 Ấn tượng, Top 5 Best In Swimsuit...

Trước khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss Grand Vietnam 2023, Lê Hoàng Phương từng có khoảng thời gian chật vật tìm kiếm cơ hội tại các cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, may mắn không "mỉm cười" khiến người đẹp vẫn chưa đạt được bất kỳ danh hiệu lớn nào.

Vào năm 2019, người đẹp tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt vào Top 10 cùng hai giải phụ là Người đẹp Biển và Best Face. Sau đó, Hoàng Phương trở lại sân chơi này vào năm 2022 và xuất sắc ghi danh vào Top 5 chung cuộc với giải phụ Best Catwalk. Chia sẻ lý do tham gia các cuộc thi nhan sắc sau nhiều lần không thành công như mong đợi, Tân Miss Grand Vietnam 2023 cho biết dự định ban đầu chỉ để tìm kiếm cơ hội mới, nhưng càng dự thi nhiều, cô lại càng có thêm những mục tiêu lớn.

Từng bị hoài nghi về khả năng tiếng Anh, Lê Hoàng Phương đã khiến công chúng phần nào yên tâm bởi khả năng ngoại ngữ không ngừng cải thiện.

Bên cạnh đó, trình độ học vấn của người đẹp cũng nhận được sự ủng hộ từ fan sắc đẹp. Lê Hoàng Phương từng theo học tại Đại học Công nghiệp TP.HCM, sau đó cô theo đuổi công việc kiến trúc sư. Dù bận rộn lịch trình cá nhân, nhưng Hoàng Phương vẫn cho thấy niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật.

Chúc mừng Tân Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương!

Top 5 Miss Grand Vietnam 2023:

- Hoa hậu Lê Hoàng Phương - SBD 241 - Khánh Hòa.

- Á hậu 1: Bùi Khánh Linh - SBD 388 - Bắc Giang.

- Á hậu 2: Trương Quí Minh Nhàn - SBD 158 - Thừa Thiên Huế.

- Á hậu 3: Lê Thị Hồng Hạnh - SBD 314 - Thái Bình.

- Á hậu 4: Đặng Hoàng Tâm Như - SBD 211 - Thừa Thiên Huế.