Hành trình tiếc nuối và đầy tự hào của Dịu Thảo tại Miss International Queen 2023

HHT - Được đánh giá cao từ khi nhập cuộc tại Miss International Queen 2023, Dịu Thảo khiến công chúng tiếc nuối khi không thể có mặt trong Top 6 chung cuộc.

Tối ngày 24/6, đêm chung kết Miss International Queen - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023 chính thức được diễn ra. Tuy nhiên, người đẹp đại diện Việt Nam - Nguyễn Hà Dịu Thảo đã khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối khi chỉ có mặt trong Top 11 chung cuộc tại sân chơi sắc đẹp này.

Cô nàng đã có phần trình diễn ấn tượng trong trang phục dạ hội và bikini với thần thái tự tin cùng những bước catwalk thần sầu. Bên cạnh đó, Dịu Thảo vinh dự mang về cho mình 3 giải thưởng phụ bao gồm: best national costume, most poppular vote và wonder woman.

Chính vì vậy việc cô không thể có mặt trong Top 6 đã khiến công chúng không khỏi thắc mắc. Ngay sau đó, hàng loạt những trang tin về sắc đẹp và các hội nhóm đã bày tỏ sự khó hiểu về kết quả này, đồng thời gửi những lời động viên đến người đẹp.

Tại đêm thi chung kết, Dịu Thảo "tái sử dụng" lại trang phục và phong cách của mình tại Hoa hậu Chuyển giới trong nước. Dù không đủ khiến công chúng bất ngờ, nhưng cô vẫn gây ấn tượng mạnh nhờ nhan sắc nổi bật sau khi xuống cân. Thậm chí, chính điều này cũng khiến nhiều người mong "vía" đăng quang sẽ lần nữa đến với người đẹp gốc Hải Dương này.

Trước đó, Dịu Thảo luôn nhận được sự đánh giá cao và được công chúng ưu ái xem là đại diện hội tụ đủ yếu tố khi tham gia đấu trường Miss International Queen. Sau đăng quang cuộc thi trong nước, cô chăm chỉ tập luyện các kỹ năng cần thiết và liên tục trau dồi bản thân cả về ngoại hình lẫn tri thức.

Từ khi gia nhập "đường đua", Dịu Thảo luôn là một trong những cái tên nhận được sự chú ý của truyền thông trong và ngoài nước. Cô nàng liên tục nhận được sự chú ý bởi những phần trả lời "nuốt mic" nhờ vào khả năng tiếng Anh trôi chảy.

Ở các phần thi trước, đại diện Việt Nam luôn để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Với Trang phục Dân tộc, Dịu Thảo lựa chọn thiết kế Nàng Phù Sa lấy cảm hứng từ mùa nước lên với phần trình diễn đầy kiêu sa. Đến phần thi tài năng, người đẹp sinh năm 2000 này đã làm fans thích thú khi thuyết trình bằng tiếng Anh và tiếng Thái. Hay màn tỏa sáng ấn tượng của Dịu Thảo tại Bán kết với sự đầu tư chỉn chu luôn khiến người hâm mộ phải "đứng ngồi không yên".