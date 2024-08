Sabrina Carpenter tố Shawn Mendes “bắt cá hai tay" trong album mới ra mắt?

HHT - Người hâm mộ đặt giả thuyết cho rằng Shawn Mendes và Camila Cabello đã được Sabrina Carpenter nhắc đến đầy ẩn ý trong album mới. Liệu tin đồn Shawn Mendes từng "bắt cá hai tay" có phải là thật?

Mới đây, Sabrina Carpenter đã chính thức cho ra mắt album mới mang tên Short n' Sweet, cũng là album được mong đợi nhất của Sabrina sau sự nổi lên của hai siêu hit Espresso và Please Please Please. Chia sẻ về lý do đặt tên album là Short n' Sweet, Sabrina cho hay: “Tôi gọi nó là Ngắn và Ngọt không phải để chỉ ngoại hình mà là về những mối tình trong quá khứ. Dù chúng không kéo dài quá lâu nhưng lại để lại nhiều ấn tượng khó phai mờ trong tôi.”

Từ chia sẻ này của Sabrina, nhiều người hâm mộ đã đặt giả thuyết rằng cô đang ẩn ý nói đến mối tình tay ba của cô với Shawn Mendes và Camila Cabello. Vào tháng 2/2023, Sabrina từng bị bắt gặp đi dạo phố với Shawn tại Los Angeles. Cả hai xuất hiện đầy vui vẻ và trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào.

Đến một tháng sau, Shawn và Sabrina tiếp tục cùng nhau rời đi sau khi tham dự bữa tiệc của Miley Cyrus, tuy nhiên mối tình của cặp đôi này không kéo dài quá lâu. Vào tháng 4 cùng năm, Shawn Mendes bị bắt gặp “khoá môi" với bạn gái cũ Camila Cabello tại Coachella 2023, chính thức “nối lại tình xưa” với Camila.

Những sự kiện trên hoàn toàn trùng khớp với phần lời trong ca khúc Coincidence thuộc album Short n' Sweet: “Last week, you didn't have any doubts. This week, you're holding space for her tongue in your mouth. Now shе's sendin' you some pictures wеarin' less and less. Tryna turn the past into the present tense, huh” (tạm dịch: Tuần trước anh còn chẳng lo nghĩ gì, tuần này lại quấn quýt bên cô ấy. Cô ấy còn không ngại gửi những hình gợi cảm cho anh xem. Thì ra là muốn biến chuyện quá khứ thành hiện tại.)

Đây cũng không phải lần đầu Sabrina Carpenter ẩn ý nhắc đến câu chuyện tình tay ba này. Trong ca khúc cindy lou who ra mắt vào cuối năm 2023, Sabrina Carpenter từng nhắc đến việc bạn trai của cô có những cử chỉ thân thiết với một cô gái tại sa mạc, trùng hợp thì sự kiện Coachella lại được tổ chức ở sa mạc. Người hâm mộ cho rằng Sabrina đang ẩn ý nhắc đến nụ hôn của Camila và Shawn tại Coachella 2023, khoảnh khắc từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực.

Hiện tại cả ba nhân vật trong câu chuyện trên đều giữ thái độ im lặng.