Hết bị tố chảnh chọe, tour diễn mới của Sabrina Carpenter lại bị chê "ngáo giá"

HHT - Giá vé concert của Sabrina Carpenter tại Anh đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Nữ ca sĩ sẽ biểu diễn tại xứ sương mù vào tháng 3 năm sau.

Sau thành công của hai bản hit Espresso và Please Please Please, Sabrina Carpenter đang là ngôi sao Gen Z được quan tâm nhất nhì hiện nay. Tận dụng sức nóng, cô nàng nhanh chóng thông báo sẽ sớm ra mắt album Short N' Sweet (ngày 23/8 tới), đồng thời công bố chuyến lưu diễn cùng tên.

Vé concert đã được mở bán từ ngày 25/6 cho chặng Bắc Mỹ và ngày 24/7 cho chặng châu Âu. Tuy nhiên, khán giả phải trả mức giá cao ngất ngưởng cho tấm vé xem Sabrina Carpenter biểu diễn. Nhiều người đã bức xúc lên mạng xã hội để bày tỏ sự không hài lòng khi phải trả hơn 280 bảng Anh (hơn 9 triệu đồng) cho vị trí ngồi trên cao và xa sân khấu.

Cư dân mạng cho rằng Sabrina Carpenter vẫn chưa đủ nổi tiếng đến mức có thể đưa ra mức giá này và so sánh với các chuyến lưu diễn của nghệ sĩ khác: "Sabrina rất tuyệt vời nhưng cô ấy chỉ có hai đĩa đơn nổi tiếng. Tôi đã trả khoảng một nửa số tiền đó cho vị trí tương tự tại The Eras Tour của Taylor Swift. Dù cảm thấy vẫn hơi đắt nhưng ít nhất thì đó là một show 3 tiếng với 18 năm sự nghiệp". Một khán giả còn chỉ ra rằng tấm vé kể trên còn đắt hơn vé vị trí gần sân khấu tại concert Renaissance Tour của Beyoncé.

Sabrina Carpenter không phải là nghệ sĩ duy nhất đối mặt với phản ứng trái chiều vì giá vé cao. Vào tháng 5, Billie Eilish từng gây tranh cãi khi có thông tin vé đứng cho buổi biểu diễn của cô tại Anh được bán với giá hơn 100 bảng Anh (gần 4 triệu đồng).

Short N' Sweet Tour là chuyến lưu diễn thứ năm của Sabrina Carpenter nhằm quảng bá cho album phòng thu thứ sáu của cô. Chuyến lưu diễn sẽ được tổ chức tại các nhà thi đấu ở Bắc Mỹ và châu Âu, dự kiến ​​bắt đầu từ ngày 23/9/2024 tại Columbus, Ohio và ​​kết thúc vào ngày 23/3/2025 tại Amsterdam, Hà Lan.

Mặc dù bị chê "ngáo giá", các đêm diễn của Short N' Sweet Tour đều ở trong tình trạng cháy vé. Hiện tại, giá vé bán lại dao động từ hơn 200 đôla (hơn 5 triệu đồng) cho đến gần 1000 đôla (gần 26 triệu VNĐ). Điều này cho thấy sức hút không thể chối cãi của giọng ca Nonsense ở thời điểm hiện tại.