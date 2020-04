Học tiếng Anh qua Netflix: Top 5 show giúp bạn “lên trình” cực nhanh

Bạn đã ở nhà bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Hai tháng? Hay một năm? Ngày tháng trôi qua, không thể nào nhớ nổi nữa!

Nhưng tất nhiên, hẳn là bạn vẫn đang cố gắng học, bởi bạn không muốn bị tụt hậu, và những kỳ thi thì vẫn sẽ tới thôi. Để học tiếng Anh thú vị hơn, bạn hãy tận dụng Netflix nhé! Dưới đây là 5 show của Netflix mà bạn rất nên xem, vì chúng vừa giúp bạn nghe tiếng Anh tốt hơn, vừa bổ sung cho bạn rất nhiều từ vựng hay ho đấy!

1. Friends

Không phải ngẫu nhiên mà phim truyền hình này đã khá “lâu đời” nhưng vẫn được yêu mến đến thế. Bởi trong đó có đủ cả: Tình bạn, tình yêu, sự nghiệp.

Vì 6 nhân vật chính trong phim làm việc ở những ngành khác nhau và có tính cách cũng khác nhau, nên bạn sẽ nghe được rất nhiều từ và cụm từ thuộc nhiều lĩnh vực. Hơn nữa, xem các mốt thời trang và công nghệ “ngày xưa” cũng rất ngộ. Bạn hẳn sẽ phì cười khi thấy những cái điện thoại di động “cục gạch” của những năm 1990.

2. Big Bang Theory

Khi xem show này, bạn có thể gặp nhiều từ khoa học phức tạp. Tuy nhiên, không phải ai trong show cũng là khoa học gia, nên bạn sẽ nghe được lượng từ vựng vô cùng đa dạng, cả formal và informal. Bạn cũng sẽ học được rằng tại sao những yếu tố như ngữ điệu và thời điểm lại là rất quan trọng khi bạn kể chuyện tiếng Anh, và tất nhiên là còn nhiều điều hay ho nữa.

3. Community

Series hài hước này nói về một nhóm bạn học ở trường đại học cộng đồng. Đây là một show tuyệt vời để bạn học thêm về cách sử dụng những yếu tố hài hước khi nói tiếng Anh. Có cả những cách nói mỉa mai, châm biếm, và các nhân vật thì toàn rơi vào những tình huống cực oái oăm. Không có nhiều khi mà bạn vừa học vừa cười thoải mái như khi xem show này đâu!

4. Jeopardy

Nếu bạn có tính cạnh tranh thì tất nhiên là nên xem game show này. Trong đó, bạn sẽ gặp nhiều từ vựng ở dạng nâng cao. Lúc đầu bạn xem có thể thấy hơi choáng, nhưng khi quen rồi thì thấy mình học cực nhanh luôn. Đồng thời, bạn cũng được test kiến thức của mình về nhiều chủ đề như khoa học, văn học, địa lý… Bạn cũng có thể tìm được nhiều video của show này trên YouTube nhé!

5. The Fresh Prince of Bel-Air

Lại thêm một phim sitcom của những năm 1990 nhưng vẫn có thể khiến bạn cười điên đảo. Trong phim này, bạn sẽ dõi theo Will (do Will Smith hồi trẻ đóng) khi anh chuyển từ Philadelphia tới Bel-Air sang chảnh để sống cùng những người họ hàng giàu có. Tương tự như Friends, đây là một show rất hay để bạn học nhiều từ/cụm từ lóng tiếng Anh. Ngoài ra, bạn cũng học được cách người bản xứ nói chuyện rất tự nhiên, rất đời thường, thực sự khác với những bài nghe tiếng Anh được ghi âm sẵn.

Học tiếng Anh qua Netflix thực sự rất hiệu quả, vì vậy, bạn hãy tận dụng thời gian ở nhà để vừa giải trí vừa nâng trình tiếng Anh của mình. Và hãy tiếp tục theo dõi chuyên trang Hoa Học Trò để biết thêm nhiều bí kíp học hiệu quả nhé!

Thục Hân