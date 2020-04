Sao Hàn tràn ngập tạp chí tháng 4, thật khó chọn ra bộ ảnh nào đỉnh nhất

Krystal vẫn giữ nguyên thần thái lạnh lùng kiêu sa của mình khi chụp hình cho tạp chí Cosmopolitan. Krystal đã tiết lộ rằng từ ngữ yêu thích của mình là “yêu thương”, rất mê màu đỏ và đang có xu hướng gia nhập hội idol chỉ thích ở nhà mỗi khi rảnh rỗi.

Trên tạp chí Vogue, Taemin (SHINee) thật điều tuyệt nhất của nghề ca sĩ là đem đến năng lượng tích cực cho mọi người. Taemin luôn muốn làm khán giả của mình thấy vui vẻ bởi anh chàng vốn là người hướng ngoại, luôn nở nụ cười và thậm chí bật cười trước những thứ chẳng ai thấy buồn cười cả.

Lia (ITZY) cũng đã có bộ ảnh riêng trên tạp chí Elle. Với bất kỳ idol nào cũng vậy, đứng riêng một mình trên tạp chí lớn là cột mốc rất đáng nhớ và Lia làm được điều đó khi debut chưa lâu cho thấy sức hút của cô nàng ngày càng mạnh mẽ.

Jennie (Black Pink) đeo kính trên tạp chí Marie Claire là có lý do cả đấy, bởi đây là các mẫu kính do Jennie hợp tác thiết kế cùng nhãn hiệu nổi tiếng Gentle Monster. Những mẫu kính này đều đậm nét cổ điển, to bản và đậm phong cách Jennie.

Sana (TWICE) đã có buổi chụp hình riêng đầu tiên cho tạp chí 1st Look. Sana thú nhận rằng từ trước đến nay luôn chụp hình cùng cả nhóm nên lần này thấy khá cô đơn, cả bối rối vì chỉ có một mình trong studio. Sana vốn rất thích chụp ảnh nên dù lần đầu tiên chụp riêng thì cô nàng vẫn cho ra bộ ảnh đẹp lung linh.

Rosé (Black Pink) cũng có bộ ảnh siêu ấn tượng trên tạp chí W. dù chỉ là ảnh đen trắng nhưng Rosé vẫn khoe được đôi chân dài miên man, mái tóc suôn mượt và thần thái ấn tượng đúng chuẩn quý cô hiện đại và sang chảnh.

IU cũng có bộ ảnh đầy mới lạ đăng trên tạp chí W. Nhiều người khen nhìn IU như nữ doanh nhân thành đạt vậy. Nhưng bộ ảnh này cũng khiến IU gặp rắc rối vì cô nàng khoe ảnh hậu trường chụp ảnh đúng vào thời điểm vụ án “Phòng chat thứ N” đang là tâm điểm. Vậy là nhiều anti-fan buông lời chỉ trích cho rằng IU khoe ảnh không đúng thời điểm.

