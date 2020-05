“Rich-kid” Tiên Nguyễn đón sinh nhật 24 tuổi ấm cúng bên gia đình tại resort Vũng Tàu

Quảng cáo

Vừa qua, trên trang cá nhân, Tiên Nguyễn đã đăng tải hình ảnh đón sinh nhật lân thứ 24 ấm cúng bên gia đình. Có thể thấy, cô nàng vô cùng hạnh phúc bên cạnh anh trai Phillip Nguyễn và cậu em trai Hiếu Nguyễn của mình. Kèm theo đó, ái nữ nhà tỷ phủ Johnathan Hạnh Nguyễn Tiên viết: “24, the best birthday gift I got this year is to be able to spend it with my family” (Tạm dịch: 24 tuổi, món quà sinh nhật tuyệt nhất tôi nhận được trong năm nay là dành thời gian cho gia đình).

Ba anh em Phillip, Tiên Nguyễn, William Hiếu Nguyễn (từ trái sang) chụp ảnh kỷ niệm trong buổi tiệc.

Theo đó, dù đang sinh sống ở Anh nhưng Hiếu Nguyễn vẫn trở về nước chung vui trong ngày sinh thần của chị gái sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Trên mạng xã hội, Tăng Thanh Hà cũng gửi lời chúc mừng đến Tiên Nguyễn vì không thể có mặt trong ngày sinh nhật của em chồng. Được biết, buổi tiệc được tổ chức ấm cúng tại resort ở Vũng Tàu - nơi mà cô nàng nghỉ dưỡng sau thời gian khỏi bệnh COVID-19.

Vắng mặt trong buổi tiệc của em chồng, Tăng Thanh Hà gửi lời chúc mừng Tiên Nguyễn trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, đông đảo bạn bè, người hâm mộ cũng chia sẻ nhiều lời chúc mừng đến cô nàng.

Trước đó, Tiên Nguyễn cũng vừa nhận được nhiều chú ý khi cùng gia đình trao 750.000 khẩu trang y tế, 16.500 bộ đồ bảo hộ đến Bộ Ngoại giao Philippines. Quốc đảo này là nơi bố Tiên Nguyễn sinh sống trước khi về Việt Nam lập nghiệp. Hành động đẹp của “Vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn cùng các con đã nhận được nhiều sự ủng hộ của dân mạng.

