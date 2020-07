Cả thế giới ra đây mà xem, các nữ nghệ sĩ đang thống trị hoàn toàn Billboard Hot 100

Quảng cáo

“Thời tới đỡ không kịp”

3 bài hát kể trên lần lượt là Say So (Doja Cat ft. Nicki Minaj), Savage (Megan Thee Stallion ft. Beyoncé) và Rain On Me (Lady Gaga, Ariana Grande). Càng ấn tượng hơn, chỉ có 5 bài hát làm được điều này trong suốt lịch sử 62 năm của BXH nổi tiếng này. Điểm chung cho thành công ấy đó là sức mạnh fandom. Say So và Savage vốn dĩ đã là những bản hit từ trước khi có sự góp giọng của Nicki Minaj và Beyoncé.

Cụ thể, Savage đã lọt vào Top 10 Hot R&B/Hip-Hop Songs, trong khi Say So cũng đã đạt #1 Rhythmic Songs. Nhưng chỉ khi Nicki và Queen Bey gia nhập cuộc chơi, hai bài hát ấy mới có được lực đẩy cuối cùng để chạm đến #1. Về phần Rain On Me, đó đơn thuần là sự sắp đặt ngay từ đầu cho #1, khi hai nữ nghệ sĩ thành công nhất ở đầu và cuối thập niên được “nhét” vào cùng một bài hát!

Các định kiến về phụ nữ da màu trong ngành công nghiệp âm nhạc đang dần thay đổi

Khác với các nam đồng nghiệp, các nữ rapper không thường hợp tác với nhau. Không chỉ thế, các fan còn thích so sánh, đặt họ vào thế đối đầu với nhau. Thậm chí Nicki Minaj và Cardi B từng “chơi lớn” cầm guốc “choảng” nhau giữa sự kiện!

Nhưng thật may là điều đó có thể sẽ thay đổi. Nicki sẵn lòng hợp tác với rapper kém tiếng hơn mình rất nhiều là Doja Cat. Tương tự, Beyoncé là ngôi sao hàng đầu thế kỷ 21, nhưng cô vẫn góp giọng cùng Megan Thee Stallion – rapper gần như vô danh trước bản hit Savage. Đặc biệt, họ đều là 4 phụ nữ da màu – nhóm thiểu số không chỉ của nền công nghiệp âm nhạc mà của cả xã hội Mỹ.

Nhìn rộng ra hơn, nữ giới da màu khá thất thế trong lịch sử âm nhạc, và những trường hợp như Whitney Houston hay Beyoncé chỉ là thiểu số. Trong số hơn 380 thành viên của Songwriters Hall of Fame, chỉ có đúng hai nữ nhạc sĩ da màu.

Nếu để ý, bạn sẽ thấy các giọng ca nữ da màu thường không phải nghệ sĩ chính. Họ thường chỉ là các nghệ sĩ hát bè đứng trong bóng tối. Có nhiều cách giải thích cho điều này, nhưng cách giải thích hợp lý nhất đó là sự phân biệt chủng tộc vẫn đang âm ỉ tồn tại, mà bằng chứng chính là cái chết gần đây của George Floyd.

Tại CMA Awards 2016, Beyoncé đã trình diễn thành công bài hát Daddy Lessons. Bên cạnh những lời ngợi khen, vẫn có những bình luận phân biệt chủng tộc nhắm vào Queen Bey. Lý do là cô đã hát một bản Country ở một lễ trao giải nhạc Country, mà ai cũng biết Country là dòng nhạc “trắng” nhất trong tất cả các dòng nhạc. Thành công và quyền lực như Beyoncé mà còn bị phân biệt chủng tộc thì nữ nghệ sĩ da màu có bị thất thế âu cũng là chuyện dễ hiểu.

Hợp sức cùng nhau, phụ nữ có thể "bất khả chiến bại"

“Vật đổi sao dời”, nhưng Lady Marmalade (Christina Aguilera, Lil' Kim, Mya, Pink) vẫn là bài hát của nhóm nữ nghệ sĩ thành công nhất lịch sử. “Siêu hit” năm 2001 chứng minh khán giả đại chúng vẫn luôn có hứng thú với những màn hợp tác toàn nữ.

Tuy nhiên, sức mạnh fandom cộng hưởng cùng tinh thần ủng hộ phái nữ chỉ thật sự được khuếch đại trong kỷ nguyên streaming. Vì ngày nay, không còn phải đợi các đài radio, các fan là người trực tiếp quyết định bài hát nào sẽ “lên top” bằng cách mở điện thoại lên và stream bài hát mà họ thích.

Photo: Đứng sau Taylor Swift toàn là những nam nhạc sĩ/ nhà sản xuất như Jack Antonoff, Max Martin, Ryan Tedder...

Không chỉ là sự thể hiện “lớt phớt” trên bề mặt, phái nữ đã thực sự tạo nên thành công của chính họ ngay từ khâu sáng tác. Nija Charles là nữ nhạc sĩ đã hợp tác với Gaga và Ari sáng tác Rain On Me cùng các đồng nghiệp nam. Cô cho biết: “Có rất nhiều những nhạc sĩ mà tôi từng hợp tác là phụ nữ, và họ có rất nhiều bản hit #1.”

Khoảnh khắc Taylor Swift nhận giải “Album của năm” tại Grammy 2015 có một điểm đáng chú ý, đó là toàn bộ dàn nhạc sĩ, nhà sản xuất sau lưng cô đều là nam. Ẩn dụ của điều này là mặc cho Taylor có là một nhạc sĩ đã được thừa nhận, cô vẫn cần sự giúp đỡ của rất nhiều đàn ông. Tuy nhiên, những Tayla Parx, Victoria Monet, Ester Dean, Julia Michaels và ADORA đang thay đổi hậu trường ngành công nghiệp âm nhạc một lần và mãi mãi.

SWANG